Zaza no se opera la rodilla

El delantero del Valencia CF, Simone Zaza ha descartado operarse de la rodilla esta temporada. Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Tutto Mercato Web, medio de comunicación italiano.

Al ser preguntado por el estado de su rodilla, conviene recordar que padece una rotura parcial del menisco izquierdo, el delantero italiano señala que se someterá a controles durante la temporada y a final de la misma es cuando se tomará una decisión, información que coincide con la publicada días atrás por SUPER.

Esta es la respuesta de Simone Zaza ca la pregunta de si está pensando en operarse próximamente: "La rodilla está bien. No sé qué sucederá a fin de año, pero ciertamente haremos otros controles y luego decidiremos qué hacer".

Estas son algunas de las respuestas del delantero italiano a diferentes temas de actualidad de la liga española, el Valencia y la selección italiana:

-Nueve goles en catorce partidos. Zaza es el segundo goleador de La Liga y el Valencia CF es segundo:

-"Espero hacer tantos goles como sea posible y ayudar a mi equipo a mantenerse en los puestos más altos en la clasificación. Estoy muy contento tanto por el comienzo de la temporada del equipo como por mi desempeño. Pero tendremos que seguir por el mismo camino porque este campeonato es muy difícil".

-El FC Barcelona está a cinco puntos pero en el partido de Mestalla el Valencia demostró que puede competir con él.

-"Soñar con el fútbol y la vida es legal, pero la realidad dice que hay equipos más fuertes y con más experiencia en Valencia. Solo tenemos que seguir así y luego ver dónde estaremos al final de la temporada".

-¿Cuál es el secreto de este Valencia? ¿Tal vez Marcelino?

-"No hay un solo secreto. Hay muchos componentes que hacen que hasta ahora lo hayamos hecho bien y, entre estos, no hay duda del entrenador. Marcelino ha motivado a todos sus jugadores, dándonos seguridad a cada uno de nosotros. Pero no olvidemos el grupo. Aquí realmente hay un grupo fantástico".

-Simone Zaza en la Liga anotó mucho más que Ronaldo y, después de las muchas críticas por el penalti frente a Alemania con la selección italiana, en Valencia está en su mejor momento.

-"Creo que este período negativo me ayudó a crecer tanto como futbolista como ser humano. Cuando decides asumir tus responsabilidades, sabes que hay riesgos que correr y que en las derrotas siempre buscas el chivo expiatorio. Aquí en Valencia estoy muy bien ahora, puedo jugar con la continuidad y espero mejorar cada vez más".

-Kondogbia, Neto, Murillo ... No es el único jugador de la Serie A que eligió Valencia para regenerarse como futbolista.

-"Son todos tipos extraordinarios que no han encontrado mucha suerte en Italia y que ahora expresan lo mejor de ellos aquí en Valencia. Como dije antes, nuestro grupo es muy sólido y estoy muy feliz de ser parte de él".

-Hablemos de la selección italiana. ¿Qué fue difícil no estar con el equipo en la repesca contra Suecia para intentar estar en el Mundial de Rusia?

-"Desafortunadamente esa semana mi rodilla me gastó una buena broma. Tenía un gran deseo pero desafortunadamente tuve que parar. De lo contrario, habría empeorado mi situación y el equipo habría sufrido"..

-¿Y volver a jugar con la camiseta azul sigue siendo un objetivo?

-"Absolutamente sí".