"Este equipo se muere por ganar"

Marcelino García Toral se mostró encantado con el esfuerzo realizado por sus hombres frente al Celta de Vigo en Mestalla.

Después de lo vivido en Getafe, ¿cómo ha visto al equipo?

Cada partido es diferente, ningún partido anterior debe concidionar si queremos ser un equipo competititvo y ganador. En el siguiente partido hay que competir y lo hemos hecho con un gran primer tiempo de ambos equipos, pudimos haberlo resuelto con un palo, dos unos contra unos, hubo situaciones muy ventajosas. El gol en el segundo tiempo condicionó y logramos una victora importante para sumar tres puntos más y hacer 34 que parece que está bastante bien.

¿No cree que el equipo acusa las bajas?

Los partidos los analizo uno a uno y en el primer tiempo contra un Celta que te incomoda por su presión y sus marcas, hicimos un primer tiempo bueno con precisión, velocidad y creando ocasiones. En el segundo tiempo el gol nos generó dudas y al Celta lo metió en el patido, pero no creemos que seamos peor equipo que hace un mes. Muchas veces depened del porcentaje de acierto, en Getafe no lo tuvimos y hoy en el primer tiempo tuvimos más de las que metimos.

Iago Aspas se ha quejado del arbitraje. Zaza ha visto la quinta amarilla.

Cada futbolista opina lo que considera oportuno y es responsable de lo que dice, yo no soy quien para juzgar. Sobre Zaza lleva bastantes partidos con cuatro y suma la quinta, pero tenemos soluciones para poder suplir esa baja.

Victoria tras derrota.

No era derrotista después de perder un partido, los equipos se analizan por dinámica y la dinámica de este quipo es maravillosa, estamos a dos puntos del Barça, sacándole seis al Sevilla, son unos números impresionantes, estamos invictos, es un motivo de satisfacción, tenemos que ser humildes y saber que ganar es muy difícil, este equipo (Celta) hace siste días empató en el Nou Camp y nos indica la dificultad que tenía.

Pidió el apoyo de la afición.

Yo quiero, deseo, suplico que la afición apoye a su equipo porque es motivo para disfrutar de este momento. La totalidad de personas no pensábamos que el equipo podía desarrollar este juego, incluido yo, no podemos perder esa perspectiva, somos un equipo joven, ambicioso, con ilusión, el equipo se entrega, se muere por ganar. En momento de dificultad, ese apoyo, ese plus de la afición para estos jugadores jóvenes es importante. Que me perdone la afición pero voy a seguir suplicándole el apoyo. Le pido perdon pero lo pido apoyo, ese apoyo nos sirvió y nos ayudó a ganar. Si los jugadores notan un ambiente diferente se atreven menos a hacer cosas.

Villarreal-Barcelona y la Liga.

Es imposible que el Valencia pueda disputar la Liga. No hay argumentos sólidos, no los hay, pero sí tenemos la ilusión de mejorar y ganar, de mejorar y ganar. Cuando falten cinco partidos más o menos, sabremos por qué vamos a luchar, para qué vamos a hablar ahora de abril o mayo, vamos a ser responsables con este momento y esta situación y es corregir defectos, mejorar e intentar ganar, nos pensar en lo que puede ser. Lo que está siendo es mucho más de lo que creíamos o podíamos esperar hace tres meses.

¿Adoptaría la costumbre de tomarse algo con el entrenador contrario?

Lo veo interesante porque siempre es bueno interactuar con los compañeros. Me gustaría que hubiera esa costumbre, algún entrenador inglés me ha invitado y se lo he agradecido.

¿Qué es lo que menos le ha gustado?

Me ha gustado el gran juego que ha desarrollado el equipo en el primer equipo. Es obvio que intentaría evitar encajar un gol en el inicio del segundo tiempo, lo evitaría. Si hubiéramos tenido un poco más de experiencia, podíamos haber provocado una amarilla, pero tenemos otras virtudes. En el segundo tiempo el gol nos condiciona y perdimos la perspectiva del juego.

Números de récord.

Son agradables, pero eso significa que hemos sumado muchos puntos, el dato numérico que más me gusta es sumar 34 puntos en 15 partidos. Nos quedan cuatro y vamos a intentar sumar los máximos puntos posibles de uno en uno.

"Estos jugadores no serían igual de buenos sin este entrenador", decía la afición.

¿Y cuando íbamos empatados qué decía la afición? Vinimos con mucha ilusión, pero los entrenadores sin grandes jugadores no somos nadie. El handicap no garantiza el logro de objetivos, dependemos de los jugadores en gran medida y este cuerpo técnico es muy aoftunado de esta plantilla.

Nacho Gil sale y aporta cosas buenas al equipo.

Decidimos a principio de temporada hacer una plantilla corta e introducir a este tiepo de jugadores, no son jugadores de relleno, están capatidados para jugar, lo que pasa es que el rendimiento del equipo ha sido bueno, no ha habido lesiones y el entrenador tiende a hacer menos cambios. Pero me congratula que cuando les toca salir hagan buenas actuaciones, debo felicitar a Nacho, como a Nacho Vidal, Lato, como Carlos el año pasado... son chicos que nos ayudan con su capacidad y mentalidad.

¿Cómo ha visto el penalti?

Es imposible ver las acciones, salvo que sean muy evidentes, el único jugador del Celta que no ha protestado, ha sido precisamente quien intervino en la acción, no se si eso quiere indicar algo, no puedo decir que sea, pero tampoco que no sea.