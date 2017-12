Hugo Mallo no tuvo su día este sábado en Mestalla frente al Valencia CF. El lateral no cuajó un buen partido y lo remató al término del encuentro con unas declaraciones que a buen seguro serán denunciadas por el Comité: "Nos han robado". El celtiña, que debió ser expulsado tras cortar una contra con la mano cuando ya tenía una cartulina, considera que el claro penalti cometido sobre Nacho Gil fue injusto, señalando al colegiado como un enemigo de la entidad viguesa: "Siempre pasa lo mismo con Munuera, cuando nos arbitra pasa algo raro y nos ha quitado los tres puntos. Duele decirlo, pero por favor, que no nos pite más esta persona".