El Levante da un golpe en la mesa en el derbi

Valencia y Levante Femenino se midieron en un Antonio Puchades prácticamente lleno.

El derbi valenciano comenzaría con un Levante muy activo y dominador en los primeros minutos de partido, con varios córneres desde botados por Natalia Ramos. Aunque el primer tiro y ocasión con peligro fue un disparo lejano de Alharilla que detuvo la guardameta valencianista. El Valencia respondió con una buena contra que no pudo terminar Mari Paz. Un inicio de partido con mucho ritmo por parte de ambos equipos. De nuevo Mari Paz sería la protagonista en el 9' con un gol anulado por un ajustado fuera de juego. Fueron minutos de asedio y el Valencia que poco a poco iba desquitándose del buen inicio de las levantinistas, aunque pasados los 20 minutos vino la ocasión más clara del partido hasta el momento. Un centro desde la derecha y un mal despeje de Débora propició el tiro al palo de Lucía. En el 25', Natalia Ramos puso el balón cerca de la escuadra con un libre directo, pero Vreugdenhil la mandó a córner sin muchos problemas. Era un vaivén constante de oportunidades para los dos equipos de la ciudad, aunque las más claras fueron para el Levante. Sería protagonista de nuevo la guardameta local con un auténtico paradón. Sofía ponía un centro desde banda derecha y Marta Cardona remataba con la cintura desde el área pequeña, pero la portera salvó con una mano prodigiosa a contrapie. En el minuto 36 llegaría el primer gol del Valencia. Un centro lateral y un mal despeje hacia arriba de Natalia Ramos fue aprovechado por Mari Paz para poner el 1-0 en el marcador. La delante valencianista anduvo con la caña en el área para poner por delante a las valencianistas. Así, con el 1-0, se llegaría al descanso.

En la segunda mitad, el Valencia salió mejor y más activo buscando el 2-0 que dejara prácticamente sentenciado el partido. Pero a los 15' minutos de partido, Cubedo haría penalti a Nerea casi en la línea al llegar tarde a un balón aéreo. Natalia Ramos sería la encargada de tirarlo y no falló para poner el 1-1 en el marcador. Mari Paz tuvo poco después, en el 66', el 2-1 tras una gran recuperación y jugada de Débora en banda derecha. La '10' del Valencia no pudo empujarla con todo a favor. El Valencia siguió intentándolo durante la segunda mitad, pero sería el Levante el que voltearía el marcador. Alharilla anotó en el segundo palo tras un buen centro desde la derecha de Marta Cardona. De nuevo Débora falló al estar demasiado relajada no viendo a la jugadora entrando por su espalda. Con dos ocasiones y no siendo excesivamente mejor en la segunda parte, el Levante le daba la vuelta al derbi. El Valencia se echó hacia adelante y lo pagó caro. Una buena contra propició una jugada calcada al 1-2. De nuevo Alharilla, libre de marca en el segundo palo, anotaba tras centro desde la derecha de Cardona en el minuto 83. Joyce pudo recortar distancias en el 89', pero su tiro se fue al palo. En el 90', de nuevo otra jugada en el área acabó con un palo de valencianista y en el rechace, Marta Peiró anotó el 2-3 para darle emoción al partido en el descuento, pero el Valencia no tuvo ocasiones para empatar.

Una gran efectividad levantinista en la segunda mitad sirvió para dar un golpe sobre la mesa en el derbi, situarse virtualmente terceras y alejar a 7 puntos a las valencianistas, que suman su tercer partido consecutivo sin ganar, con dos derrotas seguidas.

Alineaciones Iniciales:



Valencia CF: Vreugdenhil, Ivana, Joyce, Mari Paz, Scymanowski, Carol, Lombi, Débora G., Karpova, Gio Carreras y C. Cubedo.

Levante UD: N. Ramos, S. Prim, Lucía, Maitane, Alba A., Nerea, Natalia R., Miriam, Alharilla, M. Cardona y Sofie.