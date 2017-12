El Everton se plantea la necesidad de fichar un delantero

El Valencia CF tiene abierta la operación delantero, uno de los puntos calientes del próximo mercado invernal. El nombre señalado es el de Sandro Ramírez. Hay consenso. El delantero canario, tal como desveló SUPER el pasado 14 de noviembre, es el gran elegido para reforzar el ataque. Convence a Marcelino, Mateu Alemany trabaja ya su fichaje con su entorno y con el Everton, y Peter Lim, que fue informado hace diez días en la reunión mantenida en el Hotel Las Arenas, apoya de lleno la operación. El Valencia, que trata de convencer al futbolista de que a las órdenes de Marcelino podría relanzar su progresión después de seis meses sin apenas protagonismo en Goodison Park, plantea una operación de cesión en la que el club británico debería hacerse cargo de una parte de su elevada ficha, que supera los 4 millones de euros netos por temporada.

La operación está en marcha y su situación en el Everton cada día es más difícil. No contaba para Ronald Koeman, no contaba para el interino David Unsworth ni tampoco parece gozar de la confianza de Sam Allardyce. El canario sigue sin entrar en los planes. Esta semana se quedaba fuera de un partido de la Europa League para el que fueron convocados casi todos los no habituales y ayer vio desde la grada el Merseyside Derby, que concluyó con empate a un gol. El atacante lleva tres partidos seguidos sin entrar en las listas del Everton, -los tres desde la llegada de Allardyce- y alguno más sin disputar un solo minuto. Aunque se ha especulado con que pudiera sufrir algún problema físico, se ejercitó con el equipo un día antes del partido ante el Liverpool y los medios oficiales del Everton no hablaban de lesión, mientras que sí lo hacían con respecto a otros jugadores. Todo un misterio. En el entorno de los toffees el tema estrella es la delantera y uno de los que suenan con más fuerza es Aubameyang. La llegada de un delantero podría jugar una influencia decisiva en la salida de Sandro.

Allardyce, acribillado a preguntas con respecto al ataque y las probabilidades de fichar, decía lo siguiente: «Un delantero que marque goles es lo más difícil de fichar, es la zona más cara. Tenemos jugadores que tienen unos registros de goles razonablemente buenos como Niasse, que vino de Rusia, o Sandro, que aún no se ha asentado pero que marcó muchos goles en el Málaga. Si hay uno de fuera sería caro y habría que preguntarse si eso es lo correcto. En mi opinión, mi primer fichaje debe ser correcto para el Everton y para mi futuro. Si haces malos fichajes, te despiden. Si haces buenos fichajes, te conviertes en un mejor manager». El club británico se plantea la necesidad de fichar un delantro en invierno y el Valencia sigue peleando para hacerse con Sandro.



La alternativa Gameiro