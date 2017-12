La Liga de los porteros

La trascendencia del portero retumba en una temporada 2017/18 en la que Marc-André ter Stegen, Jan Oblak y Neto brillan entre las estrellas de la competición con la misma intensidad que los Messi, Zaza, Isco, Griezmann, Luis Suárez, Rodrigo... goleadores y artistas con el pie, siempre más reconocidos que el solitario guardián de la propia red, a quien las reglas permiten el uso de las manos para evitar el gol. Para aguar la fiesta del fútbol. Ninguno de los primeros cuatro clasificados estaría hoy donde está sin la presencia en sus porterías de hombres con los reflejos de Ter Stegen, Oblak, Neto –los tres en el actual top-10 europeo de porteros, según un estudio del Observatorio CIES– ni de Keylor Navas.

Los cuatro guardametas de los clubes en zona Champions coinciden, aunque en orden distinto, en lo alto del ranking de mejores arqueros de la Liga. Son los únicos capaces de detener más del 80% de los balones que los adversarios dirigen a portería. Marcelino, Simeone, Valverde y Zidane saben de la importancia que tienen en el rendimiento de sus equipos. En el caso del Madrid, eso sí, cuando ha podido contar con Keylor. Los momentos de preocupación en la casa blanca han estado relacionados con la pólvora mojada de Ronaldo y Benzema, pero también con la intranquilidad creciente en noviembre con Casilla en lugar del ´tico´ lesionado. Pese al mal día en su vuelta frente al Fuenlabrada en Copa y la teoría de Florentino que se impone de fichar un nuevo portero, el técnico francés confía en el ex del Levante, a quien el Valencia le hizo en el Bernabéu dos de los cinco tantos que ha encajado en ocho duelos.

Sin embargo, el peso de Keylor en el Real Madrid queda por debajo de la incidencia de los tres porteros más regulares dentro de los tres mejores bloques de la liga española: Barça, Valencia y Atlético. Neto, Oblak y Ter Stegen deciden partidos y suman puntos con intervenciones milagrosas en buena parte de lo que va de temporada. El caso del brasileño del Valencia CF, además, supone un doble mérito añadido. Por su condición de debutante en la Liga y, sobre todo, por defender cada vez con mayor solvencia una portería que está sufriendo un número de disparos más elevado que las de los cuatro adversarios con los que compite, a día de hoy, por las plazas de Liga de Campeones.

Desde los comienzos en verano Neto ha contribuido en muchas jornadas con paradas que marcaron el devenir del resultado. Por ejemplo, en Mestalla frente a los rojiblancos abortó un peligroso remate de Correa. Aquel partido concluyó sin goles. Pocos recuerdan que el día de la goleada al Málaga (5-0) los visitantes pudieron empatar en el primer acto de no ser por los reflejos del ex de la Juve. Contra el Athletic en la segunda mitad salvó otra victoria, en el Villamarín detuvo un penalti a Sergio León que pudo haber metido en la ´pelea´ mucho antes al Betis y en Cornellà sacó in extremis el pie en un mano a mano con Sergio García. La última muestra fue el sábado ante el Celta: un vuelo con el que alcanzó a palmear el balón que Aspas estaba ya cantando como gol tras rematar en plancha. Una acción, junto a la seguridad mostrada durante 90 minutos, que lo han colocado en el once de la semana.

Por último, Ter Stegen y Oblak se han destapado como las piezas más sólidas de los dos conjuntos menos goleados del torneo. Nada nuevo en el Atleti, pero una novedad en un Barça regenerado de la mano de Ernesto Valverde. El alemán ha explotado esta temporada con acciones inverosímiles y determinantes en un Barça invicto. Para el esloveno, considerado por muchos el meta más en forma del mundo, sobran los calificativos. Exhibición tras exhibición: el domingo ante un Betis incapaz de hacerle un solo gol, pese a dominar el balón y las ocasiones.

Norberto Murara, Neto, supera en número de paradas totales después de 15 jornadas a los otros tres. El Valencia CF es el octavo equipo de la Liga en la negativa estadística de disparos recibidos. 154 y tres al poste. 73, el 43%, fueron dirigidos entre los palos de la portería. 55 balones fueron parados por el brasileño, cuatro por Jaume en el partido de Liga que jugó en Anoeta y otros 14 han acabado en interior de las redes. Neto y el portero del Espanyol, Pau López, son los cancerberos con más paradas. El valenciano Guaita también entra en este top-5, ya que está cuajando una sensacional campaña.