El colmo de Rodrigo

Rodrigo Moreno tiene motivos para la felicidad. El delantero del Valencia ha querido celebrar su reciente renovación de contrato con el club hasta junio de 2022 y su excelente estado de forma, refrendado con diez goles y cuatro asistencias entre el Valencia y su concurso con la selección española. Para ello, el delantero hispano-brasileño se decidió a invitar a toda la plantilla a una comida de equipo. Un asado argentino cocinado bajo la supervisión de Rieta, el chef del equipo, que se llevaría a cabo el día de ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

Hasta ahí, todo en orden. Rodrigo mandó comprar la carne y convocó a todos para el banquete. El cuerpo técnico, con Marcelino García Toral a la cabeza, daba luz verde para abrir un pequeño paréntesis dentro de las estrictas pautas de alimentación que marcan el día a día de la plantilla desde la pretemporada –implantadas por el nutricionista Jonathan Ondina– con el objetivo de celebrar la extensión de contrato de uno de los capitanes y fomentar de esta manera la unión entre jugadores y técnicos. Desde primera hora, mientras el equipo entrenaba en el campo número cinco, distintos trabajadores del club comenzaron los preparativos para llevar a cabo el asado en Paterna, sin embargo el delantero no podría acudir porque no se encontraba en condiciones. ¡Rodrigo se perdió su propio asado! El futbolista se levantó enfermo, acudió a la Ciudad Deportiva a primera hora de la mañana y cuando lo vieron los médicos del Valencia le aconsejaron que lo mejor era que no entrenara, que regresara a su casa y descansara para recuperarse lo antes posible.

El futbolista sufre un proceso gripal y está previsto que vuelva a incorporarse entre hoy y mañana a los entrenamientos. En el club son optimistas y si no hay contratiempo debería llegar en condiciones de jugar el partido contra el Eibar, un compromiso en el que su presencia se vuelve todavía más necesaria con la baja de Zaza, que cumple ciclo de amarillas. Candidato a jugador del mes Rodrigo recibió ayer la noticia de que LaLiga lo ha nominado como uno de los tres futbolistas que optan al premio que reconoce al mejor jugador del mes de noviembre.

El valencianista compite con Iago Aspas, del Celta, y Januzaj, de la Real Sociedad. Si gana el premio, seguro que es la ocasión ideal para que la plantilla le devuelva el asado que le debe después de su no comparecencia en la jornada de ayer. En los últimos meses el Valencia ha llevado a cabo distintas reuniones, dos de ellas aprovechando los dos últimos parones de la competición, organizadas para premiar el compromiso y el sacrificio de la plantilla y añadir cemento entre las juntas del vestuario. Más unidos que nunca.