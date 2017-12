"¿Sandro, tú te quieres ir del Everton en enero?"

El gran favorito para la delantera del Valencia CF tiene nombre y apellidos. Se trata del futbolista canario Sandro Ramírez, tal como desveló SUPER el pasado 14 de noviembre. Sus virtudes cautivan a Marcelino, Mateu Alemany trabaja su fichaje con su entorno y con el Everton y Peter Lim ya sabe que es el elegido y da luz verde para pelear su incorporación. El futbolista no vive una situación cómoda en Goodison Park. No contaba para Koeman, tampoco para el interino David Unsworth y se ha quedado fuera de la lista en los tres partidos que lleva Sam Allardyce en el Everton.

Precisamente la consideración que le tenga el nuevo técnico va a jugar una influencia decisiva en sus probabilidades de salir. El técnico británico, llegado el pasado 30 de noviembre, comienza a dejar las cosas claras y su última comparecencia, previa al partido que juega hoy el Everton ante el Newcastle de Rafa Benítez, aclara bastante la situación de Sandro.

"No quiero a nadie aquí que no quiera estar aquí". Es el mensaje claro y directo que esgrimió Sam Allardyce cuando le preguntaron por los futbolistas que pueden abandonar el club en este mercado de invierno. Entre ellos, el atacante que quiere convencer el Valencia para que venga a reforzar el equipo de Marcelino a partir de enero. El inglés, que hace unos días filosofaba cuando era preguntado por los refuerzos, ya admite con rotundidad que su prioridad es fichar un goleador contrastado, algo que no hizo el pasado verano el club tras la venta de Lukaku al Manchester United.

La carencia está detectada, asumida y solo falta el OK del nuevo manager. Allardyce incluso llega a asegurar que si no consigue al delantero que busca porque no se dan las circunstancias idóneas para su fichaje tendrá que quedarse con Sandro y sacarle un mejor rendimiento. "En este momento, buscaremos fichar un goleador", asevera, "Dominic Calvert-Lewin lo ha hecho bien y Niasse ha marcado algunos goles, lo más difícil es fichar jugadores que anoten goles y ojalá haya alguno que podamos traer. Si no, tendremos que intentar que Sandro contribuya un poco más".

Big Sam apela a su honestidad

En este sentido, Allardyce desvela que tiene previsto reunirse cara a cara con cada uno de esos futbolistas con los que no está contando para preguntarles si se quieren marchar o no. El técnico desliza que en las próximas semanas puede dar oportunidades a futbolistas como el ex del Ajax Davy Klaassen o Sandro. "Cuando todos están en forma, tenemos una plantilla de 31 hombres. Si todos son lo suficientemente honestos, me dirán si quieren irse o dejarlo un poco más y ver cómo va a enero. No quiero estar en una posición desesperada en enero. Quiero que los jugadores me muestren que no necesito firmar a nadie desesperadamente y que vamos a estar bien esta temporada. Enero es la época más difícil del año para fichar jugadores y la más cara. Podrían querer marcharse porque no han funcionado o no se han asentado tan bien como pensaban, pero hasta entonces estos muchachos tienen una oportunidad".

Su planteamiento es lógico. Los nombres que están en la órbita del Everton, como Aubameyang o Kevin Gameiro, requieren un desembolso importante, lo que implicaría correr riesgos y para ello antes debe tener la certeza absoluta de que Sandro no le vale. No lo puede descartar sin antes ponerlo. Tendrá su oportunidad. Si bien, todo indica que no será hoy.