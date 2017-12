"¿Guedes y el Real Madrid? Me consta que no"

"¿Guedes y el Real Madrid? Me consta que no" I. HERNÁNDEZ

¿Le consta a usted que Florentino Pérez se haya puesto en contacto con el entorno de Guedes para jugar en el Real Madrid? Es la pregunta que le hicieron al director general durante la rueda de prensa. No tenía necesidad de responder porque, entre otras cosas, el futbolista pertenece al París Saint Germain y no al Valencia CF.

Sin embargo, Mateu Alemany no solo dijo que no le constan esos contactos sino que se aventuró a decir que no cree que existan. "No, en absoluto. Incluso diría yo que me consta que no es así".

Lo que sí consta a Mateu es el interés del Valencia CF por Gonçalo Guedes, un jugador que entra en los panes de futuro del club pese a la dificultad que enraña su fichaje. Así lo confirmó en la última Junta General de Accionistas, cuando dejó claro que el Valencia CF hará lo posible para que siga "muchos años más".

De momento, explica que "a Guedes le quedan siete meses de contrato y estamos muy contentos con él, cuando nos acerquemos vamos a ver qué podemos hacer, pero en este momento no ha habido nada más".