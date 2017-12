"Me molesta que mi nombre salga siempre como posible venta"

-Vaya comienzo de temporada del Valencia y de Gayà.

-La temporada está siendo casi perfecta. Llevamos pocos partidos, pero ya no es casualidad el sitio en el que estamos. Después de 15 partidos, solo haber perdido uno, todos lo firmábamos antes de comenzar la liga. Ahora no podemos ser conformistas, tenemos que seguir mirando hacia adelante, queda mucho y no hemos hecho nada.

-Dijo que Marcelino podría marcar una época en el Valencia. ¿En qué medida le sorprendió? ¿Qué cambio ha visto en el Valencia?

-Marcelino es un grandísimo entrenador por muchas cosas. Es muy exigente, pero a la vez se arrima a ti, te da consejos, te habla siempre para mejorar y yo creo que es un entrenador que está haciendo tener mucho rendimiento a muchos jugadores y creo que eso no es fácil. Eso motiva al jugador, trabaja muy bien al equipo. Tiene todo muy claro y a mí personalmente me ha sorprendido.

-Aprieta mucho en el campo, con la dieta, pero ha habido una buena respuesta por parte del equipo.

-Nosotros lo que queremos es mejorar y ser mejores jugadores. Le hacemos caso a todo lo que nos dice. Es un entrenador con mucha experiencia y todo lo que pueda decir es por el bien colectivo y para mejorar individualmente. Obviamente lo que queremos es ganar, pero también mejorar cada uno.

-Este vestuario viene de una época de depresión, las cosas no salían, había tensión, frustración... ¿Había ganas de salir de ahí, imagino?

-Sí, hemos pasado dos años muy malos y ahora estamos muy bien y no queremos perder esta ocasión tan buena de seguir ahí y por lo tanto todos estamos muy unidos después de dos años de sufrimiento. Ahora estamos jugando muy bien, la gente está con nosotros y hay que disfrutar de estos momentos.

-Hace un año el Valencia tenía doce puntos, al borde del descenso. Han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Cuál ha sido la clave?

-La llegada de Marcelino puede ser clave, es una realidad. Se hizo muy buen trabajo en pretemporada, se dijo todo muy claro. Yo tenía muy claro que el primer partido era muy importante, poder ganar a Las Palmas, con un calendario muy complicado. Con cuatro puntos de seis y después del Bernabéu salimos muy reforzados moralmente y nos sentimos con mucha confianza. No perder ninguno de esos dos partidos nos dio una motivación extra y que eso ha podido ser clave.

-En verano decía que era muy importante comenzar bien la temporada, pero... ¿esperaba un inicio así?

-Las anteriores dos temporadas empezamos muy mal y cuando empiezas así es muy difícil volver a alzar el vuelo. Este año el hecho de comenzar ganando en casa y el primer partido es importante y más después de dónde veníamos. Pero ganas el primero, empatas en el Bernabéu, empatas con el Atlético y ves que no pierdes, que compites... al final crees en lo que estás trabajando. Hay que potenciarlo, nos faltan cosas y estamos en el camino de que ningún equipo te sobrepase. De competir todos los partidos.

-¿Cuál es el techo de este equipo?

-No tenemos límites. Hemos perdido un partido pero este equipo pienso que tiene margen de mejora en muchas cosas. No digo que vayamos a ganar todos los partidos, pero sí que pienso que aún tenemos margen de mejora, que no podemos conformarnos, que hay que seguir hacia adelante y que hay que ganar el próximo partido.

-Perdieron en Getafe, por primera vez una derrota en muchos meses. ¿Cambia eso algo? ¿Vuestra forma de trabajar o a nivel psicológico?

-Al final te acostumbras a ganar y cuando pierdes te sientes mal, es la realidad. Pasas una mala semana. Creo que lo olvidamos bien y sabíamos que el partido del Celta era muy importante ganarlo. Fue un partido complicado y al final el equipo se rehizo. Es una victoria que hacía falta y ese es el camino.

-El primer gol contra el Celta se celebró con mucha rabia desde el banquillo. Había miedo a bloquearse.

-Al final vienes de dos partidos sin ganar. Contra el Barça empatas y no pierdes, pero en Getafe pierdes y las sensaciones no eran buenas. Sabíamos que el partido del Celta era vital, lo ganamos y ahora toca pensar en el próximo partido que también será difícil.

-Antes de hablar de usted, el ambiente y la comunión de la grada. No sé si la gente es consciente de la importancia que tiene para el equipo.

-Claro que es importante. La comunión entre la grada y los jugadores es fundamental. En los momentos difíciles de los partidos, que los hay, si Mestalla aprieta tenemos más opciones de ganar que de perder. Ellos también son un factor importante para nosotros.

-Cuando las cosas no salían y había un clima enrarecido, ¿se volvía en presión para el equipo?

-Los jugadores no somos de piedra. Si están animando y apoyando es más fácil. Si te pitan y no están contigo pues claro que afecta, es imposible que no te afecta. Lo que debes hacer cuando te pitan es intentar cambiar la situación, correr como el que más y se han visto muchos casos de que se ha pitado y después en la siguiente jugada se les ha aplaudido. Si Mestalla ve que un jugador lo intenta y se esfuerza siempre es una afición que está contigo.

-Marcelino dijo que era imposible ganar LaLiga, imagino que en su entorno valencianista mucha gente le hablará de eso con ilusión.

-Sí, pero es muy difícil, prácticamente imposible, porque para ganarla, habiendo hecho lo que hemos hecho hasta ahora es que no te vale, es muy difícil. Pero yo siempre lo he dicho, al final tenemos que mirar al siguiente partido y ya veremos pero a día de hoy, lo veo casi imposible. Pero bueno, hay que seguir, no hay que tirar nunca la toalla.

-¿Cuánto hay de pose y cuánto de realidad cuando hablan del partido a partido?

-Lo veo como una realidad. A mí no se me pasa por la cabeza ganar la liga. Te ves ahí segundo, cerca del Barcelona, pero la realidad es el Eibar. Es en lo que pienso y lo que debemos hacer todos.

-Hablemos de Gayà. Cuando llega Marcelino, uno de sus objetivos es recuperar su mejor versión. Porque es un futbolista que ha demostrado un gran nivel. Su primera temporada fue sensacional. ¿Cómo ha vivido este proceso?

-Tenía muy claro que esta temporada iba a estar bien. Hice una buena pretemporada y la llegada de Marcelino me ha beneficiado, me ha dado mucha confianza siempre, ha hablado bien de mí y eso me ha dado confianza. He trabajado como siempre lo he hecho y con los consejos, muchos, que me ha dado él, ahora soy mejor jugador.

-Todo el mundo habla de su gran nivel defensivo esta temporada, pero también ha dado muchas asistencias. Ha encontrado ese equilibrio.

-Es importante tener ese equilibrio siendo lateral. Lo que no puedes hacer es atacar y no defender. A los laterales se les está diciendo que hay que atacar continuamente, pero parece que si en un partido no subes arriba y atacas has hecho un mal partido y eso no es así. Un lateral es defensa y si el extremo no se te va ni una vez, creo que has hecho un gran partido, por lo tanto, no estoy de acuerdo con mucha gente. Me gusta defender, ahora disfruto defendiendo. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para mejorar en todos los aspectos.

-Es el segundo lateral izquierdo con más asistencias de la Liga solo por detrás de Jordi Alba.

-Este año estoy llegando bien, creo que le he dado una asistencia a cada delantero. Hay que seguir aportando ofensivamente pero sin descuidarme del tema defensivo, porque creo que este año estoy intenso, agresivo y tampoco quiero perder esa chispa que tengo.

-Se ha perdido solo un partido por rotaciones y es titular indiscutible para Marcelino. Lo juega todo.

-No estuve contra el Málaga. Yo lo doy todo en el campo y al final el míster tiene confianza conmigo y yo le quiero demostrar que no se está equivocando. Solo perderme un partido significa que a nivel físico también se está trabajando bien. Estoy muy a gusto en tema físico. Creo que Ismael también es una persona muy importante.

-No tiene lesiones desde abril y van más de siete meses.

-Se están haciendo las cosas bien a nivel físico. Se han cambiado cosas, el preparador físico tiene un método de trabajo, hay mucho ejercicio de fuerza para prevenir y yo soy un jugador que necesita eso. Quiero seguir sin lesionarme, porque te para el ritmo y no es bueno.

-¿Le molesta que la gente diga que Gayà es de cristal?

-Y aún se dice, ¿eh? Cuando me lesionaba se hablaba más, ahora se habla de otras cosas. Ahora que no me lesiono no veo a ese gente que hablaba tanto, ahora no dicen eso. Pero de verdad, es una cosa que no me importa, lo digo de verdad. Yo intento estar siempre bien porque el primer perjudicado soy yo.

-¿Está en su mejor momento desde la primera temporada?

-Sí. Ya son catorce partidos jugados a buen nivel. Siempre soy positivo, me conozco y sé que puedo dar aún más. Soy muy exigente y siempre quiero más, mejorar. Tengo 22 años y quiero seguir mejorando.

-El Mundial está ahí, está en las prelistas. Es muy difícil, hay muchos futbolistas, pero...

-No pienso en la selección. Solo pienso en el Valencia. Si algún día llega, pues llegará. Intento hacer una buena temporada aquí y lo que tenga que ser, será.

-¿Pero le gustaría?

-Hombre, ¡claro que me gustaría! Jugar en la selección sería un sueño. Con 22 años, si sigo así, puede ser que llegue. No tengo prisa y estoy centrado aquí.

-Hace tiempo que se habla de su cláusula de 50 millones que baja, se dice que eso se hizo porque se quería ir del Valencia. ¿Eso es así?

-Yo ya tuve la opción de irme, me quedé aquí y no me fui. Por lo tanto, el tema del contrato no es algo que preparo yo, estoy centrado en el fútbol y no tiene nada que ver.

-Se habla de la Juventus y de otros equipos desde hace tiempo.

-Ni mi representante ni el Valencia me han dicho nada de otro equipo. No hay ofertas. Yo siempre he dicho que mi presente y mi futuro están aquí. Estoy muy a gusto aquí.

-¿Le molesta que salga su nombre cuando se habla de ventas?

-Siempre sale, es la realidad. Sí que me molesta estar ahí. Yo siempre he demostrado que estoy comprometido con este equipo, por eso me molesta que mi nombre esté ahí. Tampoco quiero darle muchas vueltas, estoy feliz, me siento valorado y no tengo más que decir.

-En el tema de la alimentación. ¿A qué ha renunciado comer?

-Comer aquí siempre en la ciudad deportiva es un hándicap a favor. Otros años no te obligaban, no comías igual, aquí siempre comes bien, te cuidan. La alimentación, siempre lo he dicho, es fundamental. Creo que hacía falta y lo estamos cumpliendo todos muy bien. Tampoco es una comida muy diferente, al final es acostumbrarse y no pasamos hambre, el que diga que pasamos hambre es mentira.

-¿Qué es lo más raro que comen? ¿Qué es esa pasta de kamut?

-Sinceramente, no quiero hablar de ese tema porque pienso que es dar pistas a los rivales (ríe). Eso se lo preguntáis al nutricionista si os lo quiere decir (vuelve a reír). Al final es un arma, el comer bien te ayuda a estar mejor físicamente. Por eso no quiero hablar de ese tema, no es algo que me ocupe a mí.

-¿Es tan bueno Marcelino preparando los partidos?

-Prepara muy bien la semana. Desde el principio ya hacemos ejercicios enfocados al rival y las virtudes que tengan. Intentar estar bien en defensa, tapar los centros. Es un gran entrenador a ese nivel, analiza al rival y sabe las virtudes y defectos del otro equipo. Tratamos de explotar los defectos de los rivales.

-Este año es capitán. ¿Qué implica eso?

-Implica una gran responsabilidad. Tengo 22 años, soy muy joven y formar parte de los cuatro capitanes es un orgullo. Ojalá pueda serlo muchos más años.

-Y más de un vestuario como este...

-Sí, estamos muy unidos, todos vamos a una. La idea del míster ha calado en todos y creo que los que han jugado menos o han tenido menos oportunidades, cuando lo hacen también están enchufados. Ahí el entrenador tiene mucho que ver. Si tú no juegas y el entrenador no está encima, cuando sales no haces nada. Cuando sale Nacho, Lato, Andreas... lo hacen muy bien y tener a todos enchufados, es importante de cara a final de temporada.

-¿Qué le parece Guedes? ¿Le sorprende que esté tan bien?

-Es un jugador con mucho potencial. Es un cañón, muy rápido, le pega bien con las dos piernas y nos está aportando mucho. Esperemos que se recupere lo antes posible. Me fijé en él en un partido con la sub-21 que jugamos contra Portugal y ya era muy buen jugador.

-Marcelino está claro que ha acertado también en los fichajes, ¿quién le ha sorprendido más?

-Los fichajes han sido todos acertados. Kondogbia es un jugador clave en este equipo, muy importante para nosotros. Todos los jugadores han aportado mucho y también es importante. Si viene alguno más deberá venir a sumar y no a restar.

-Qué importante es Dani... Usted siempre ha sido muy de Parejo.

-Siempre he sido de Parejo. Si lo vierais entrenar... es un jugador diferente, especial. Tanto él como Kondogbia en mediocampo nos hace mucha falta que estén bien. Están haciendo una gran temporada.

-Y su amigo Zaza también...

-Zaza... (ríe). Es muy bromista, siempre estamos gastándonos bromas. Transmite cosas muy buenas, tiene mucha garra ahí delante, lo pelea todo y eso engancha a la gente. Lo noto enseguida, cuando él se tira a por un balón la gente lo celebra como si hubiera marcado un gol. Son cosas que transmite al equipo y muy importantes.

-Para un lateral debe ser importante tener a alguien como Zaza ahí.

-El día del Levante me acuerdo que me decían, ´¿qué pasa con los delanteros?´ Dije que la gente estuviera tranquila, que iban a enchufarlas, que son tres delanteros muy buenos y en los entrenamientos estaban bien. Empezaron a meter y llevan una barbaridad de goles. Tenemos que seguir, porque nos dan muchas cosas.

-Lato está teniendo pocos minutos.

-Es un gran jugador. Muy joven, pero cuando juega ha demostrado cosas buenas. Además como persona es alguien increíble, siempre está ahí, nunca te hace una mala cara y es bueno para el vestuario.

-¿Cómo es su relación con él?

-Muy buena, siempre intento estar encima, porque el año pasado yo también viví situaciones en que no jugaba y aprendí muchísimo. De Lato no tengo ninguna queja porque siempre está ahí, entrenando y trabajando muy bien.

-Hay muchos canteranos y valencianos. El otro día debutó Ferran.

-La cantera es súper importante en este equipo. Hace tiempo no salían tantos jugadores. Siempre he dicho que hay jugadores abajo para dar el paso y a lo mejor no se ha confiado mucho en ellos. Ahora se les ha dado la oportunidad y creo que lo están haciendo bien. El Mestalla hizo una temporada histórica el año pasado y en la Academia hay jugadores muy preparados.

-Conoce bien a Rober Ibáñez. Acaba contrato, ¿no cree que es un futbolista que puede dar mucho de sí?

-Claro que puede dar mucho de sí, lo demostró en veinte minutos saliendo de la lesión de un año. Demostró en la banda, encima creo que nos hace falta un jugador de banda rápido, que llegue, que tenga gol y Rober tiene mucho gol. Tiene llegada, la mete con las dos piernas y ojalá se quedara.