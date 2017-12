Multan al Valencia CF por culpa de un directivo del Celta

El Comité de Competición decidió sancionar al Celta de Vigo con una multa de 200 euros por infracción del artículo 110 del Código Disciplinario de la RFEF. El motivo es la actitud de uno de sus consejeros, Juan Rosendo Martínez, que al final del partido disputado por su equipo en Mestalla bajó al túnel de vestuarios a increpar a los colegiados.

Lo curioso es que el Comité ha impuesto idéntica sanción al Valencia CF por no haber impedido el acceso a esta persona y haber evitado así esta situación. Explica la resolución que "los artículos 213.1 y 232.1 del Reglamento General de la RFEF establecen una serie de limitaciones por las que deben velar los clubes anfitriones con relación a las personas que a pasos, aledaños o, como sucede en este caso, interior de los vestuarios, que han sido imprudentemente obviadas por el club anfitrión, permitiendo no solo que determinada persona (fuera o no un Consejero del club) se encontrase en un lugar inapropiado, sino que, a mayor abundamiento, se tolere el menosprecio y la falta de respeto a la autoridad arbitral".

Por eso, concluye con que "procede imponer al citado club anfitrión (el Valencia CF) una sanción de 200 € de multa por infracción del artículo 110 del Código Disciplinario de la RFEF".

Según el acta arbitral de ese partido, "una vez finalizado el encuentro, dentro del túnel de vestuarios identificamos por medio de las fuerzas del orden público como consejero del club RC Celta de Vigo SAD a Don Antonio Juan Rosendo Martínez con DNI€ , el cual se dirigió al Árbitro Asistente Nº 1 en los siguientes términos: 'Siempre igual, siempre igual, siempre igual".

Pese a que el Celta presentó alegaciones, el Comité de Competición estimó que "nos encontramos ante la reprochable acción de una persona relacionada con la estructura organizativa del RC Celta de Vigo, que recriminó con expresiones irrespetuosas e inadmisibles desde el punto de vista deportivo la actuación del equipo arbitral en el interior del túnel de vestuarios".

Tras ese mismo partido, los árbitros denunciaron las declaraciones de futbolistas del Celta como Iago Aspas y Hugo Mallo.