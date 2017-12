Objetivo: Un jugador de banda

Mateu Alemany y la secretaría técnica, en perfecta armonía con Marcelino García Toral, trabajan intensamente con tres vías abiertas para reforzar al Valencia CF en el próximo mes de enero. Según ha podido saber SUPER, el objetivo no se sitúa solamente en las posiciones conocidas del mediocentro y el delantero. Este invierno el entrenador también desea fortalecer al segundo de la Liga con un jugador de banda. Los mandatarios, eso sí, deberán hacer encaje de bolillos con los cerca de ocho millones de euros que hay liberados en el balance del FFP (Financial Fair Play) o ampliarlo a través de alguna salida, la primera ha sido la de Fabián Orellana rumbo al Eibar. Lo que sí tienen Marcelino, Mateu y Vicente es la total confianza y el apoyo de Peter Lim en la toma de decisiones. El máximo accionista aceptó y dio el okey al intento de fichar a tres jugadores a mitad de temporada.

Días atrás, tras la reunión con Lim en el Hotel Las Arenas a finales de noviembre, Marcelino no quiso precisar públicamente el número de futbolistas que se buscan ni tampoco las posiciones. Ni siquiera se aventuró a dar por segura la llegada de fichajes delante del micrófono, algo que dejó entrever al remarcar la ayuda del propietario en cuestiones de planificación. "Puedo asegurar, y aseguro, que Lim va a darnos todo su apoyo para cualquier situación y decisión que tomemos. No te aseguro que incorporemos futbolistas, depende de un análisis profundo porque este es un mercado muy complicado. Por encima de todo está mantener este grupo unido y cohesionado", señaló el técnico asturiano.

A la misma hora a la que hablaba en sala de prensa Marcelino, Peter Lim se veía en París con el presidente del PSG, Nasser Al-Kelaïfi. En Francia el diario ´Le Parisien´ relacionaba la visita a la Ciudad de la Luz del magnate asiático con un posible interés del club blanquinegro en Javier Pastore y Lucas Moura. SUPER ha confirmado que el fútbol vertical del extremo brasileño gusta en el Valencia y, para Lim, convencer a los parisinos y traerlo a València, de un modo parecido a como hizo en verano con Gonçalo Guedes, sería una auténtica guinda. La mejor forma posible de ayudar a Marcelino a hacer más fuerte un equipo que en la segunda vuelta de la competición deberá asegurar una plaza en la zona Champions.

El salario de Lucas en París se aproxima a los seis millones de euros brutos, lo que supondría un coste de unos tres para media campaña. Cabe recordar que el PSG está siendo presionado por FIFA con tal de que reduzca el listón de gastos de la plantilla en sueldos y amortizaciones tras los fichajes multimillonarios de Neymar y Mbappé, si no quiere ser multado en unos meses. Cantidades similares percibe en el Everton el principal objetivo para la delantera: Sandro Ramírez.

El canario no está contando nada para el nuevo técnico, Sam Allardyce, y volvió a quedarse fuera de la lista. Ni se sentó en el banquillo del partido que el Everton venció 0-1 a domicilio en Newcastle. Ya son muchas, pero esta fue la primera vez descartado después de ser mencionado directamente por el técnico en la previa. "Calvert-Lewin lo ha hecho bien y Niasse ha marcado algunos goles, lo más difícil es fichar jugadores que anoten goles, ojalá haya alguno que podamos traer. Si no, tendremos que intentar que Sandro contribuya un poco más". Antes, el entrenador inglés había aclarado que el Everton no lo va a regalar y, por tanto, pide una cantidad económica para abrirle la puerta, incluso tratándose de una cesión. "No quiero aquí a nadie que no quiera estar, pero siempre hay un precio que pagar y que el club lo acepte. No vamos a ser ingenuos y vamos a dejar marchar a gente por un valor de mercado menor al que le corresponde", sentenció. El Málaga también intenta apretar por el ´9´ español, aunque choca con más trabas aún en lo económico.

La mayor complejidad de las operaciones en enero obliga al Valencia a trabajar con diferentes caminos abiertos en las tres posiciones. Por ejemplo, en la de mediocentro, un ´6´ que interesa es Stefano Sturaro. Por ahora la voluntad de la Juventus es traspasarlo antes que cederlo, lo que obliga a ampliar el abanico de mediocentros. En enero puede haber hasta nueve partidos si se avanza en Copa y hacen falta piezas de recambio en solo unas semanas.