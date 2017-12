Así fichará el Valencia CF

Mateu Alemany se puso el jueves delante del micrófono y ante las cámaras, ejerciendo de portavoz del Valencia CF, analizó todas las cuestiones que rodean al club. En su particular repaso, el director general habló sobre el mercado invernal, sobre las probabilidades y la intención de fichar a Guedes o Kondogbia, el papel de Gayà, la progresión de Ferran Torres o el pleito del club con el ayuntamiento de Ribarroja. Comenzó Alemany hablando de fichajes. No solo no cierra la puerta, sino que añade que el club «tiene la obligación de estar en el mercado».

Sin entrar a valorar nombres propios, al ser preguntado por Sandro, delantero del Everton, dijo que es «lógico que aparezcan nombres, situaciones, llamadas, consultas, intereses» y destacó dos aspectos fundamentales que ayudan a entender cómo encara el Valencia este mercado invernal: «el primero es que no vamos a plantear una operación de entrada de un futbolista que no sea con una visión a largo plazo. No queremos que colaboren solo estos seis meses, sino aprovecharlos también con una perspectiva a medio y largo plazo», indicó. ¿El motivo? Marcelino no quiere parches, busca futbolistas que se involucren con su mentalidad al cien por cien. Por eso, añadió posteriormente, plantean en el mercado «cesiones con opción de compra o traspasos definitivos».

«El segundo elemento es que estamos muy contentos con lo que tenemos», prosiguió, «y no es fácil que vengan a mejorar o igualar el nivel de la plantilla. Estamos en el mercado, no tenemos urgencias ni necesidades. Es posible que nos quedemos como estamos, que no estamos nada mal. O que venga algún fichaje. No van a ser muchos, lógicamente. Hay fichajes posibles durante todo el año que son nuestros jugadores de cantera. Estamos trabajando con tranquilidad, con pausa y una perspectiva a largo plazo. El mercado de invierno suele tener un gran protagonismo en aquellos clubes que no están contentos con su plantilla». Su discurso al exterior es cauteloso, pero las intenciones son firmes. De Andreas Pereira, al que el United puede recuperar en enero, dijo que su futuro «está en manos del Manchester y del propio futbolista, nuestra obligación es estar preparados pero no tengo noticias y no tener noticias es una buena noticia».

Sobre Guedes, del que ya comentó en la Junta de Accionistas que el objetivo es que esté muchos años en el Valencia, afirmó: «tiene siete meses más de contrato, estamos muy contentos y habrá que ver qué podemos hacer» y añadió que le consta que el Real Madrid «no se ha puesto en contacto con su entorno para ficharlo».

Alemany, además, dejó entrever que el fichaje de Kondogbia es cuestión de tiempo. El Valencia, como publicaba SUPER hace unos días, tiene el poder sobre el francés: «tenemos una opción de compra, con la fórmula de pago clara, la ficha? Todo. Está todo pactado para que en la decisión del Valencia esté ejercer la opción de compra. Decidimos acordarlo todo porque si no, por mucha opción que tengas, puede no ser ejecutable porque te pedirían que pagaras de golpe. Está atado y dependerá de la voluntad del Valencia. Hasta mayo más o menos tenemos tiempo para tomar esa decisión. No tenemos prisa».

No hay negociación con Parejo

Al ser preguntado por si era realista pensar en fichar a Kondogbia o Guedes, Mateu fue tajante, trazando su particular visión económica: «si pensáramos que no podemos comprar a Kondogbia no hubiéramos estado peleando en Milán con el Inter para poner la opción de compra. Hay una situación económica que dicen los papeles y otra que tiene que ver con la valoración en activos, los futbolistas. Si miramos la valoración actual de la plantilla con respecto a la del 15 de agosto nos daremos cuenta que nuestra situación ha variado bastante aunque los balances no digan eso. Se verá el 30 de junio». Mateu felicitó al cuerpo técnico y a los jugadores por «el buen rendimiento, el trabajo y el compromiso» y reiteró que «el mercado invernal es complicado y el nivel de aciertos es muy bajo. Son jugadores que no juegan o de ligas menores. Si existe la posibilidad de fichar se hará».

Sobre la renovación de Parejo afirmó que «no hay abiertas negociaciones», quiso aclarar que el Valencia no tiene «ningún derecho» para recuperar a Cancelo, cedido en el Inter, y en línea con el discurso de Macelino expuso que el VCF «no renuncia a nada pero nuestra meta es el partido ante el Eibar». Confirmó que hay presupuestados 45 millones como venta de activos: «para mantener los niveles del Fair Play, lo que parece una merma deportiva es un recurso para acceder a más jugadores». Analizó también el hecho de que el equipo juegue el día de Reyes a las cuatro. Lo hizo con naturalidad, asumiendo que las televisiones, que son las que pagan, fijan los horarios. Dijo que la apuesta con el Femenino es «definitiva, firme, de presente y de futuro» y que Miguel Grau, entrenador del filial, cumple con una perspectiva «formativa más que competitiva».