Gayà son 40 millones

Ni 50 ni 30 millones. El precio de José Luis Gayà esta temporada es de 40 millones de euros. Esa es la cláusula de rescisión del lateral izquierdo del Valencia hasta el 30 de junio de 2018. Es decir, hasta que finalice el curso 2017/18. Así lo estipula el contrato con cláusula de rescisión decreciente que en su día firmaron el club presidido por Amadeo Salvo y el jugador. Ambas partes llegaron a un acuerdo el pasado mes de mayo de 2015 por el que su cláusula iría disminuyendo progresivamente con el paso de los años al mismo tiempo que aumentaba-como es habitual en la mayoría de contratos de la plantilla- su salario. Gayà a fecha de hoy cuesta 40 'kilos'.

En un principio trascendió que esa cantidad de 50 pasaría a 30 millones de euros el próximo 30 de junio 2018. Sin embargo, la realidad es que esa cláusula ya ha empezado a menguar y antes de bajar peligrosamente a 30 millones ya se ha establecido en 40. Ese será su precio en los próximos seis meses en pleno Mundial de Rusia y arranque del mercado de verano. La cláusula de Gayà será de 40 'kilos' hasta el 30 de junio de 2018. A partir de ahí, entonces sí, disminuirá automáticamente a 30. El club, por tanto, deberá renegociar su actual contrato si no se conforma con los 30 millones de cláusula que tendrá Gayà dentro de medio año.



El de Pedreguer estrenó su nuevo contrato con una cláusula prohibitiva de 50 millones de euros justo después de dar calabazas al Real Madrid y ampliar su contrato por cinco temporadas hasta 2020. El contrato no fue unilateral. Fue el resultado del acuerdo de las dos partes y fue redactado por el club en una negociación que llevó personalmente el entonces presidente. El jugador rechazó el Real Madrid a pesar de las cifras astronómicas que el club blanco le puso encima de la mesa. Florentino Pérez le pagaba 3,5 millones de euros fijos por temporadas más una serie de objetivos que podían ascender su ficha a 4.

El Madrid ya empezaba a buscar un ´plan B´ para Marcelo y Gayà -el mejor lateral zurdo de la liga en aquella temporada 2014/15 con Nuno en el banquillo- fue el elegido. Tiempo más tarde el club blanco repetiría la misma maniobra con Theo Hernández después de una temporada brillante en el Alavés.

El jugador se refirió a esa cláusula en la entrevista a SUPER del miércoles. A Gayà le da igual su precio porque, como recuerda él, ya ha demostrado su compromiso y voluntad de quedarse. "Yo ya tuve la opción de irme y me quedé aquí y no me fui. Por lo tanto, el tema del contrato no es algo que preparo yo, estoy centrado en el fútbol y no tiene nada que ver". El de Pedreguer negó que haya oferta de la Juventus y reconoció que su presente y su futuro pasan por el Valencia. "Ni mi representante ni el Valencia me han dicho nada de otro equipo. No hay ofertas. Mi presente y mi futuro están aquí. Estoy muy a gusto aquí".

Además, Gayà se mostró molesto porque su nombre siempre salga relacionado a posibles ventas del club. Está harto del tema. "Siempre sale, es la realidad. Sí que me molesta estar ahí. Yo siempre he demostrado que estoy comprometido con este equipo, por eso me molesta que mi nombre esté ahí siempre. Tampoco quiero darle muchas vueltas, estoy feliz, me siento valorado y no tengo más que decir".

"No pensamos en transferirlo"

El Director General del Valencia, Mateu Alemany, fue preguntado el jueves por la situación contractual de Gayà. "¿Es intransferible? ¿Se le va a renovar?". El mallorquín dejó claro que no piensa vender a uno de sus capitanes. Lo ve "muy implicado", coincidiendo con la versión del propio jugador, y confía en que Gayà sea valencianista por "muchos años". "José Luis es uno de los capitanes y uno de los jugadores más importantes para el club, una persona y un futbolista muy implicado en el proyecto y en el Valencia. No pensamos transferirlo. Las situaciones contractuales son cuestiones privadas. Espero que Gayà esté muchos años con nosotros".