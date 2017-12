"El mercado empieza el uno de enero y el Valencia siempre tiene que estar atento a mejorar"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, ha confirmado que si encuentran alguna opción favorable para fichar en el mercado de enero, lo harán, al tiempo que asegura que el portugués Gonçalo Guedes va convocado para el partido de Eibar porque no hay riesgo de que se lesione. Esta es la rueda de prensa íntregra de Marcelino:

¿Lo de Guedes es un milagro o una necesidad?

Si está en la lista es porqque ha entrenado con el grupo cada día mejor y porque desde el punto de vista clínico y personal se aconseja que no hay ningún riesgo y hay una predisposición del jugador para partricipar.

Al cien por cien es imposible que esté, porque se necesita un proceso, pero sí está disponible sin ningún riesgo. Para nosotros siempre prevalece el factor de la salud, pero si está en la convocatoria es que está para jugar, es obvio que no para noventa minutos, pero no hay ninguna contradicción para no cotar con él, además el quiere estar.

Sin Carlos Soler y Garay.

El tema de Carlos es que ya jugó con molestias en el tobillo desde hace semanas, intentamos que no empere las situaciones de lesion y hay que ser precavidos y no forzar para que luego se prolongue en el tiempo de no poder participar, tiene molestias en el tobillo y no se cuál será el proceso. En cuanto a Garay, entrenó, pero no tuvo una recaída, lo que pasó es que no se le iban los doleres en algunos mvomiviemtos y no podrá participar.

¿Cuánto afecta la sanción de Zaza?

Tenemos un jugador menos de ataque y a su vez tenemos un jugador como Santi Mina que ofrece un gran rendimiento y en el que tenemos depositad una absoluta confianza, no creo que en gran medida sea un baja insalvable, hay que aceptar las lesiones que vienen, es parte de la competicion y afrontamos el aprtido con los jugadores que tenemos.

¿Será el parido de Eibar de los más difíciles del año?

Para mis siempre el partido próximo es el más dificil, cada partido es una historia diferente y el resultado depende del acierto y un porcentaje alto del juego, tenemos un equipo competitivo para ganar en Eibar respetando al rival y sabiendo que está en el mejor momento de la temporada, está ganando algunos partidos de forma clara, tenemos buena plantilla, ambición, motivacion y vamos a poner todo de nuestra parte para pdoer ganar. No es una disculpa que si no ganamos es porque tenemos bajas.

La FIFA amenaza con echar a España del Mundial.

Yo quiero que España esté en el Mundial porque es mi país, representa nuestro fútbol y es una de las mejores selecciones del mundo.

Necesidad de acudir al mercado de invierno por jornadas como esta.

No tenemos que decidir por lo que pasa una semana, hasta ahora ha habido 15 semanas extraordinarias donde hemos podido eligir jugadores con un gran rendimiento, no tenemos que volvernos locos, hay que tomar decisiones desde un análisis profundo y no desde una situación puntual.

Quizas se pueda dar más jornadas como esta con bajas. ¿Le obsesiona?

No estoy obsesionado con fichar, mi máxima atención es el próximo partido, también lo dijo Mateu en la misma dirección, si el mercado se presenta una opción favorable lo haremos posible, en su momento decidiremos, ahora lo más importante es que los jugadores nos están haciendo disfrutar, tenemos que recuperar a los lesionados y convencer a los jugadores en poner todo el empeño en ganar el partido. El mercado empieza el uno de enero, ya veremeos si podemos mejorar, el Valencia siempre tiene que estar atento a mejorar.

Campo de Ipurua.

Es un campo de dimensiones más pequeñas pero suele estar muy bien de césped y salvo que llueva mucho no creo que haya ningún problema. Se puede jugar bien, es un equipo muy intenso, y en aquel campo hay matices diferentes, pero hay qua adaptarse a ellos y sabemos la forma de contrarrestar al rival, luego dependerá del acierto, estamos ilusionados con volver a ganar fuera de casa, sabemos que vamos a sufrir, que va a haber mucho duelo, mucho balón dividido, nos van a apretar y hay que salir de esa presión como hemos trabajado toda la semana.

Balance de estos primeros meses.

Vinimos con mucha ilusion para intentar ayudar al Valencia, sabíamos que veníamos a un gran club y una gran ciudad y con una gran afición, si llego a escribir una nota de cómo quiero que fueran estos tres meses, estoy seguro que me hubiera conformado con bastante menos, era muy difícil pensar que íbamos a tener tres meses en esta situación, con el equipo segundo clasificado, con una plantilla extraordinaria, un cub que nos ayuda en todo y ver espectáculos en Mestalla con una afición entregada a su equpo y un equipo entregado a su afición. Es imposible pensar que iba a ir mejor. Estamos tremendamente satisfechos y vamos a seguir trabajando fuerte para alargar este proceso hasta el final.

¿Firma ser cuartos?

No cabe duda que si al final de la temporada jugamos Champions sería un éxito absoluto porque en el fútbol modificar dinámicas negativas es muy difícil, es más sencillo si son positivas, si a esto unimos que durante dos temporadas el Valencia está moviéndose en unos puestos determinados y al final adelantas ocho posiciones teniendo en cuenta que tres equipos on inaccesibles y otros tres o cuatro tremendamente consolidados sería de un éxito absoluto. ¿Y ahora con qué nos conformamos? Con ganar el Eibar, no hay que alargar la vista más allá. Hay que intentar sacar resultados tan buenos como hemos hecho hasta ahora.