Las palabras de Míchel después de hablar con Sandro Ramírez

Míchel González, actual entrenador del Málaga, aseguró en un acto de la cadena Cope en Málaga que ha hablado con Sandro Ramírez, objetivo del Valencia. "Estamos esperando un par de regalos (fichajes) más. Tengo buen trato con Sandro, por él no va a ser, y no me sorprende". Sandro se marchó del Málaga el verano pasado por seis millones de euros y no se ha adaptado a la Premier.

Esa conversación deja abierta la posibilidad de que el Málaga entre en la pelea por la cesión de Sandro, que no vería con malos ojos volver a su exequipo, aunque todo dependerá finalmente del propio jugador. El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, lo quiere para la delantera en invierno y el jugador quiere marcharse de un Everton donde está condenado al ostracismo incluso con la llegada del nuevo técnico Sam Allardyce.