"Hemos ganado ocho partidos seguidos, es muy difícil mantener ese nivel"

Rodrigo expresa en Ipurua que el equipo "no está contento" tras la segunda derrota de la temporada pero defiende que mereció más

¿Qué valoración hace del partido?

En la primera parte estuvimos mejor que ellos, aprovecharon las dos únicas ocasiones de peligro que tuvieron. Nosotros quizá no las aprovechamos del todo, ellos sí. Merecimos más pero el resultado es el que es.

¿Ha perjudicado el estado del campo?

El campo para lo que llovió esta semana y el día de hoy no estaba del todo mal. No es el motivo por el que perdimos hoy, desde luego. El equipo estuvo bien, aunque no empezamos bien la segunda parte.

¿Sigue dándole vueltas al remate que se le ha ido fuera?

Miramos hacia adelante. Tenemos un partido en casa ante el Villarreal, que también pelea por estar ahí arriba. Yo juego al fútbol, al final acierto y fallo. No remuevo ni lo bueno ni lo malo, hay que seguir. No estamos contentos con el resultado, queríamos haber ganado.

¿Qué pasa que ya no se está a ese nivel al que se competía hasta ahora?

Sois la hostia, hemos ganado ocho partidos seguidos, era muy difícil mantener este nivel. Perdimos en Getafe y aquí, dos partidos muy complicados. El equipo compitió muy bien, todavía queda mucho, podemos acabar el año con buen sabor de boca.