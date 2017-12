"No hicimos méritos para perder ante el Eibar"

Marcelino reconoce que al Valencia le faltó contundencia en Ipurua y señala que lo más justo hubiera sido un empate

¿Segunda derrota de la temporada, en qué se parece esta a la de Getafe?

Han sido partidos diferentes pero con elementos comunes, la eficacia del rival fue muy importante. No recuerdo otra ocasión del Eibar que no hayan sido sus dos goles. En el primer tiempo hicimos las cosas para ponernos por delante, el rival aprovechó la falta de contundencia nuestra. Quizá el empate hubiera sido mejor. Hemos estado bastante mejor en el primer tiempo que en el segundo. Dominamos el partido, no nos generaron ocasiones. Volvimos a encajar otro gol en el minuto uno de la segunda parte.

¿Cómo está Gayà? ¿Su cambio se debe a un problema físico?

Gayà tiene un problema en el isquio, los doctores valorarán qué importancia tiene en los próximos días. No creo que sea muy grave.

¿Le cuesta al Valencia bajar al barro?

Son partidos complicados para nosotros pero hemos jugado un gran primer tiempo y en el segundo no hemos pasado dificultades. El rival nos llega muy poquito pero acierta. Nos pasó ya en Getafe. Un balón que rebota en uno de los nuestros acaba entrando. Nos falta un poco de contundencia. Estos últimos tres partidos que jugamos fuera de casa los hemos jugado contra equipos muy necesitados, en los que había mucha intensidad, mucho balón dividido y ahí nos ha costado un poco. En Getafe la derrota pudo ser justa, hoy no creo que el Eibar haya merecido más. Han tenido más acierto que nosotros y hay que felicitarle.

¿Cuál es su valoración sobre el Eibar?

Es un equipo totalmente identificable, que utiliza el balón largo, segunda jugada, mete mucha intensidad y presiona constantemente. En las últimas jornadas hemos identificado al Eibar de las últimas temporadas, han cogido mucha fuerza en su campo. Nosotros no hicimos merecimientos para acabar perdiendo este partido.