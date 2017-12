El Valencia Mestalla se abona a la ´x´

Tablas en el Antonio Puchades entre el Valencia Mestalla y el Badalona en un empate sin mucha historia. Ninguno de los dos equipos sería capaz de imponer su ley en un partido muy tosco y de escasas ocasiones de gol. El contratiempo de Iván Zotko en forma de lesión permitió el debut de Hugo Guillamón con el filial, pero impediría el de Kangin por la norma de no poder alinear a más de cuatro juveniles al mismo tiempo.

El Mestalla salía con un once de muchas circunstancias, la tribuna estaba llena de titulares y Miguel Grau tuvo que conformar un equipo con algunos jugadores poco habituales y una defensa con los roles cambiados. La intención de ambos equipos era dominar el esférico, Fran Villalba se hacía valer entre líneas, pero los primeros veinte minutos no iba a tener más historia que un tímido remate de cabeza de Zotko a la salida de un córner. El choque no estaba exento de dinamismo e intentos de contragolpe, pero las opciones morían en sendas frontales del área.

Alrededor de la media hora de encuentro, el Badalona mejoraba su juego y tendría una gran ocasión con un disparo desde la frontal que Emilio Bernard pararía con mucha agilidad poniendo la mano dura abajo. Crecían los catalanes en el campo y se sucedían las aproximaciones, no obstante, la defensa se mantenía fuerte. En esta zona del campo se iba a producir en el minuto cuarenta el debut de Hugo Guillamón con el Valencia Mestalla, sustituyendo al lesionado Iván Zotko. Con dos minutos de añadido y un balón de Emilio al cielo de Paterna concluía una primera parte que no pasará a la historia por su número de ocasiones de gol.

Arrancaría muy fuerte la segunda mitad el Badalona y a punto estaría de ponerse por delante en el minuto dos, pero el delantero Serramitja fallaría un mano a mano ante el portero tras controlar un buen pase a la espalda. No obstante, los valencianistas reducirían rápidamente este impulso y se haría con el control del esférico, no así de las ocasiones de gol porque el choque caería en el mediocampismo y la escasa profundidad. Villalba y Álex Blanco trataban de luchar contra los elementos en tres cuartos de campo, pero los constantes agarrones y los pocos espacios dificultaban mucho el juego del Mestalla.

El partido no saldría de ese bucle de escaso brillo y gran tosquedad hasta el último minuto del encuentro, en el que Fran Villalba tendría una falta desde la frontal del área. El disparo se marcharía por encima del travesaño y el filial valencianista sumaría su cuarto empate consecutivo.