Mina también da picotazos como titular del Valencia

Santi Mina ha dado con su versión más eficaz desde que aterrizó en el fútbol de élite. El atacante gallego de 22 años es el futbolista que menos tiempo necesita para ver portería de toda la Liga, donde acumula seis goles en 524 minutos, es decir, uno cada 87´3 minutos. Sin lugar a dudas, se trata de un registro excelente –Leo Messi, por ejemplo, necesita 96´– pero que luce todavía más si se contabilizan sus participaciones en la Copa del Rey. En el cómputo global, el valencianista ha firmado ocho dianas en 691 minutos, promediando un tanto cada 86´. El atacante, relanzado a las órdenes de Marcelino, atraviesa por un gran momento de confianza y demuestra su importancia en cualquier escenario y cualquier rival. Desde principio de curso se ha consagrado como un especialista cambiando partidos desde el banquillo pero también da picotazos como titular. En Ipurua volvió al once por la ausencia de Zaza, sancionado, y no dejó pasar la oportunidad. Volvió a ver portería. Lo hizo llegando desde atrás, en velocidad, finalizando al segundo palo una jugada en la que Andreas centró desde la derecha.

«Los goles que no contribuyen a la victoria me dan igual», lamentaba al término de los noventa minutos. Mina, que ya es el único futbolista de la plantilla que ha participado en los dieciocho partidos oficiales del Valencia –Soler, ausente en Eibar, se queda en diecisiete–, explicó al ser preguntado por si sus goles sirven para reivindicarse que «entrena para jugar, el míster es el que decide, mi trabajo es este, me pagan para ello... Estoy orgullosísimo de defender esta camiseta y trabajar con esta gente». No escondía su frustración el delantero, que agumentó: «veníamos con ganas de seguir sumando de tres en tres, hicimos una gran primera parte, es un campo muy complicado. El partido se nos ha ido de las manos por dos jugadas aisladas. Lo tuvimos bastante controlado dentro de lo que es este campo tan pequeño. Ahora a revisar el partido, a corregir errores y a seguir» Por último, Mina añadió que «no es una excusa ni el campo, ni la climatología. Hemos sido fieles a nuestro estilo, sabiendo lo que teníamos que hacer. En dos jugadas el Eibar nos mete dos goles, remontar es complicado».