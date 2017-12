Las bajas hacen mella en el Valencia

La derrota en Ipurua –segunda del curso, segunda en diciembre– ha hecho daño en el seno del Valencia CF. La preocupación en los rostros de Marcelino García Toral y Mateu Alemany a la salida del campo del Eibar reflejaban la necesidad de hacer más fuerte la plantilla en un enero que estará lleno de partidos. En un mercado a mitad de temporada, siempre complejo, donde el acierto del director general y el técnico con dos o tres retoques en forma de fichajes puede resultar una ayuda fundamental en la consecución de los objetivos: Concluir la segunda vuelta entre los cuatro primeros de la tabla, es decir, en la zona de Champions.

Durante el último mes las lesiones han afectado con mayor intensidad al equipo y los resultados sobre el campo han distado de los logrados en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Desde el empate frente al Barcelona en casa (1-1), donde ya no pudo actuar Jeison Murillo, Marcelino no ha podido alinear un once que los aficionados ya se conocían de memoria: Neto, Montoya, Garay, Murillo (Gabriel), Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Guedes, Rodrigo y Zaza.

A la lesión del central colombiano en Cornellà-El Prat,el día del Barça se añadieron en el parte médico de bajas los nombres de Ezequiel Garay y Gonçalo Guedes, quien había jugado mermado desde su debut en la tercera jornada por una fisura soportable en el dedo del pie. Una dura entrada de Ángel, delantero del Getafe, a Carlos Soler obligó al valenciano a jugar infiltrado en el tobillo frente al Celta de Vigo y a perderse la ´pelea´ sobre el mojado césped de Ipurua este pasado sábado. Sin todos estos elementos importantes en la plantilla, el Valencia únicamente ha podido sumar cuatro de los últimos 12 puntos en juego.

El meritorio empate contra el líder de la Liga y el triunfo en Mestalla ante el Celta gracias a un tanto de penalti en la segunda mitad. Precisamente, una serie de partidos en la que los partidos con menos piezas de las habituales se le han hecho más ´largos´ al conjunto blanquinegro. Los blanquinegros marcaron el 1-1 a falta de ocho minutos, el Getafe decantó la balanza con un hombre menos durante más de una hora en el minuto 66 y la SD Eibar se impuso en una segunda parte en la que cayeron los tres tantos del choque.

Precisamente, en el periplo de cuatro envites del comienzo de la temporada el Valencia pudo sumar dos puntos más –el 50% de los puestos en liza–, a pesar de lo complicado del calendario y la necesidad de que se acoplasen las nuevas piezas, especialmente, los centrales. Murillo y Gabriel, recién fichados, presenciaron la victoria ante Las Palmas desde el palco de Mestalla y el brasileño, además, causó baja en el Santiago Bernabéu por culpa de las últimas secuelas que arrastró de la lesión en la rodilla que padeció con el Arsenal.

Más tarde, con las piezas plenamente acopladas, los de Marcelino arrasaron con ocho triunfos consecutivos. Incluso, con la ayuda de Carlos Soler en el medio y la aparición de Andreas, el Valencia se sobrepuso a las importantes ausencias por sanción de Kondogbia ante el Athletic y Parejo frente al Alavés. La carga de minutos, sin embargo, hace mella en los mediocentros que requieren de un tercer hombre que ofrezca un respiro. Razón por la que el club busca un ´6´ para enero. Kondogbia, por ejemplo, sintió molestias en la pierna minutos antes del final del primer acto en Ipurua. Escenario en el que sí se echó de menos la batalla de Zaza y la ausencia de Gayà en la segunda parte. El de Pedreguer no está descartado contra el Villarreal.