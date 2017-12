"Creo que Sandro quiere venir"

Míchel González, entrenador del Málaga CF, insiste afirmando en público que Sandro Ramírez, jugador del Everton, desea volver al equipo de Martiricos en este próximo mercado de enero. El delantero centro, al que también pretende el Valencia CF, fue vendido el pasado verano por 5.2 millones de libras al club de Liverpool después de que consiguiera anotar 14 goles en LaLiga y dos en la Copa del Rey con la camiseta blanquiazul del Málaga. "Un futbolista juega donde quiere y creo que a él –Sandro– le apetece venir al Málaga", apuntó el entrenador en la rueda de prensa previa al choque de esta noche entre su equipo y el Betis en el estadio de La Rosaleda.

Hace sólo unos días el entrenador del Málaga reveló ya en la prensa una conversación con el futbolista, que este verano cambió LaLiga por la Premier a cambio de un suculento salario que supone para los toffees un coste anual superior a los seis millones de euros. Las pretensiones del Málaga, por ello, son complicadas, y pasan por una simple cesión de seis meses en la que los ingleses continúen pagando una parte importante del dinero que el ´9´ tiene firmado en un contrato que concluye el 30 de junio de 2021. En la ´Cadena Cope´ Míchel dijo que esperaba aún "un par de regalos más" tras los fichajes de Ignasi Miquel y Manuel Iturra. "He hablado con Sandro y por él no va a ser", dijo en la citada emisora.

La llegada de Iturra, mediocentro chileno, por cierto, deja claro que la del Málaga no ha sido una opción prioritaria para Nemanja Maksimovic. Para el joven serbio se prepara una cesión a un equipo de la Liga que pase por menos dificultades que los malacitanos y, sobre todo, se está a la espera de que se concrete antes la llegada de un nuevo ´6´ al Valencia en enero.

De vuelta a Sandro, Míchel se explayó todavía más este sábado. "Yo sí creo que puede venir –en referencia al delantero canario–. Uso una frase que me habéis escuchado ya: el futbolista juega donde quiere, y creo que a él le apetece venir a Málaga. A partir de ahí todo es subjetivo y depende de situaciones y negociaciones. No me lo dice nadie cualquiera, me lo comenta quien me lo tiene que comentar, que quiere venir a Málaga", sentencia el técnico del conjunto malagueño, al ser preguntado por las posibilidades de la cesión de Sandro.

Por lo que respecta al Valencia, el asunto del delantero le corre prisa por la cantidad de partidos que confía en jugar en enero con la esperanza de avanzar rondas en Copa. Sandro quería comprobar si el nuevo técnico del Everton contaba más con él que su antecesor, pero hasta ahora no ha jugado ni un minuto con Allardyce, quedándose sin convocar. Los blues reciben esta noche al Swansea.