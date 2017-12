El fichaje del Valencia es... Joao Cancelo

El fichaje que quiere Marcelino para el mercado invernal tiene nombre y apellidos y se llama Joao Cancelo. El Valencia lo niega, de hecho el director general valencianista Mateu Alemany dijo la semana pasada en una rueda de prensa que no se ha contemplado el regreso del futbolista portugués. Alemany y Marcelino tratan de llevar en silencio la operación pero SUPER ha podido confirmar que el interés del Valencia CF existe y también que ya se han producido contactos entre los dos clubes para echar atrás la cesión del ahora futbolista al Inter.

Cancelo está cedido en el Inter de Milán con una opción de compra para el conjunto italiano que puede ascender a unos 35 millones de euros en función de determinados objetivos. No es obligatoria y, de hecho, actualmente parece complicado que la vayan a ejecutar viendo que el futbolista apenas está entrando en los planes del técnico Luciano Spalletti.

En lo deportivo el futbolista no ofrece dudas y ahí están las palabras del entrenador cuando se marchó en agosto: "Yo no tengo que ver a Joao hoy para saber quién es Joao. Un partido no me cambia la idea de un futbolista. Y no puedo decir más, a mí me gustaría que se quedara con nosotros", dijo Marcelino. Es, por encima de todo, un jugador que conoce el Valencia CF, el idioma y la liga española. Futbolísticamente le da al equipo la transición rápida por bandas que hace del Valencia un equipo temible. La conclusión es clara, encaja como anillo al dedo en lo que busca el entrenador, en lo deportivo y en lo personal. No rompe la armonía del vestuario porque hasta hace nada era uno más de ese grupo. De hecho, se despidió de Mestalla entre lágrimas el pasado mes de agosto, y además, con el apoyo de todos sus compañeros que lo arroparon en ese momento.

¿Es posible el fichaje? Todos los detalles de la operación que se cuece entre Valencia e Inter, en nuestra edición impresa de este miércoles.