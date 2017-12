El plan Marcelino para Cancelo

Para Marcelino, João Cancelo es el fichaje perfecto que el Valencia CF está intentado consumar con vistas al próximo enero. Lo que significaría un viaje de ida y vuelta tras haberse marchado en verano cedido al Inter de Milán en una operación cruzada con la llegada a Mestalla de Geoffrey Kondogbia. Al futbolista portugués, sobre quien el Inter tiene una opción de compra de 35 millones de euros, no le ha ido tan bien como al francés, ve con buenos ojos un regreso a València y sus características encajan como anillo al dedo a las necesidades que Marcelino García Toral contempla en la banda derecha del Valencia. Por eso, Cancelo es el extremo que el entrenador ha pedido para este mercado de invierno.

Marcelino y Mateu Alemany coinciden en la necesidad de realizar tres fichajes para cuando la ventana invernal se abra dentro de semana y media. El máximo accionista, Peter Lim, ha dado el okey y ese es el objetivo sobre el que se trabaja en busca de futbolistas que cumplan el perfil de profesionalidad y respeto hacia los valores de grupo que establece el técnico. Delantero, mediocentro y un jugador capaz de desbordar por las bandas son las posiciones sobre las que se ha focalizado el radar.

João Cancelo, de 23 años, es la alternativa prioritaria para el carril derecho. Desde los primeros entrenamientos juntos en la pretemporada Marcelino dejó claro cuáles eran sus preferencias con el internacional portugués: colocarlo como extremo diestro. Además, la llegada de João multiplicaría casi por tres los recursos de una plantilla que ha demostrado ser extremadamente competitiva en esta primera vuelta de la Liga, pero que se ha quedado corta cuando las lesiones se han acumulado más de la cuenta.

Cancelo vendría, principalmente, para fortalecer ese flanco derecho del ataque en el que han jugado Carlos Soler y Andreas Pereira, también Gonçalo Guedes cuando no ha estado Soler y Pereira ha pasado a la izquierda. Asimismo, Cancelo está capacitado para actuar en la otra banda y, sobre todo, como lateral derecho. Posición que el Valencia CF también planea fortalecer el próximo mercado de verano.

De hecho, el pasado mayo João quiso irse del equipo de Mestalla y así lo trasmitió al club, necesitado de hacer caja con la venta de jugadores tras un segundo año consecutivo sin participar en Europa. Las ofertas, sin embargo, no acabaron de concretizarse, pese al runrún de la Juventus y, finalmente, el Inter apostó por él con una cesión con opción de compra no obligatoria. Cancelo estaba consolidándose en la selección lusa como alternativa en el lateral derecho y el hecho de jugar muchos partidos como extremo, tanto con Prandelli como luego con Voro –mientras Montoya se hizo con el lateral–, le animó en su idea de salir hacia un nuevo lugar en el que jugar regularmente en la derecha de la defensa. Un reto que en el Inter no ha podido realizar, entre otros motivos, por una lesión en la rodilla que lo tuvo mes y medio KO. Allí Luciano Spalletti lo ha utilizado como extremo y sólo durante un partido como lateral derecho.

La convivencia con Marcelino, pese a los planes del técnico de explotar su velocidad en ataque, como hizo en la primera jornada ante Las Palmas (1-0), provocó que el 18 de agosto João se marchara mucho menos convencido de lo que estaba unos meses atrás. «Con este estadio maravilloso me emocioné mucho por lo que viví, lo malo y lo bueno. Me voy siendo mejor jugador y mejor persona. El Valencia siempre fue mi casa y me quedaría aquí para siempre», dijo entre lágrimas.

Ahora, el regreso de Cancelo puede estar más cercano de lo que él pensaba aquel día de verano. El joven luso está por la labor de volver al lado de Marcelino, convencido de que lo mejor es jugar por encima de en una u otra posición. Hasta el 30 de junio la potestad del futuro del jugador es del Inter, por lo que el Valencia aguarda a que los neroazzurri y, especialmente, su entrenador den luz verde a acabar antes de lo previsto con la cesión. No es nada sencillo, pero para Marcelino sería una bendición. La posibilidad de dar más descansos a Parejo y Kondogbia con Soler, de ofrecer competencia a Montoya y, por supuesto, de contar con Guedes como segundo delantero si Cancelo, Soler o Pereira se hiciesen cargo de los extremos.

