¿El último partido de Rafa Mir?

El Valencia Mestalla de Miguel Grau recibirá esta tarde al Deportivo Aragón -filial del Real Zaragoza- a las 17:00 en el estadio Antonio Puchades. El partido dará por finalizado el año para el segundo equipo valencianista, pero abrirá la segunda vuelta del campeonato liguero. Además, será probablemente el último encuentro de Rafa Mir con la elástica blanquinegra.

Tras cuatro empates consecutivos y una importante mejora defensiva, el equipo valencianista encara el choque de esta tarde con la intención de dar un paso al frente en el aspecto ofensivo para dar un golpe encima de la mesa y volver a la senda del triunfo. El cuadro aragonés es colista y el Mestalla, entonces dirigido por Lubo Penev, ya le ganó por cero goles a dos en la primera jornada del campeonato, por lo que el escenario y la situación dan a los de Miguel Grau la vitola de favoritos en el partido.

En cuanto al apartado de bajas, todavía no se podrá contar con los porteros Cristian Rivero y Ángel de la Calzada y los defensas César Morgado e Iván Márquez, pero afortunadamente el golpe que recibió Ivan Zotko el pasado fin de semana no reviste mayor gravedad y podrá estar en el eje de la defensa. En ataque, el delantero y capitán del equipo, Jordi Sánchez, no podrá jugar porque cumplirá su primer ciclo de tarjetas amarillas.

Por otra parte, mejora el panorama en el centro del campo, ya que Damián Petcoff vuelve tras sanción y Gonzalo Villar se ha recuperado de las molestias que le impidieron estar ante el Badalona el pasado sábado. Arriba hay más incertidumbre, seguramente Ferran pueda ser de la partida, aunque dependerá de la valoración que haga Marcelino de ello y Rafa Mir podría jugar su último partido como valencianista. Con todos estos condicionantes, el once presenta bastantes incógnitas.

La línea defensiva, en principio, será la misma que en los últimos partidos. En el centro del campo volverá Petcoff y Miki se disputará un puesto con Gonzalo, aunque dadas las características del rival, no se descarta una sorpresa que dote al equipo de un mayor talante ofensivo. De hecho durante toda la semana se ha trabajo la posibilidad de cambiar al 4-4-2. Rafa Mir y Fran Navarro tienen muchas papeletas para actuar arriba ante la baja de Jordi Sánchez. Álex Blanco, Alberto Gil o Fran Villalba podrían actuar en bandas teniendo en cuenta que Ferran el miércoles entrenó con el primer equipo y es difícil que baje.