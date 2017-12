"No" del Valencia por Maksimovic a Getafe y Werder Bremen

El Valencia CF cierra, por ahora, la puerta de salida a Nemanja Maksimovic. Clubes como Getafe, Málaga y el alemán Werder Bremen se han interesado por la cesión del joven mediocentro, pero los tres han recibido un "no" por respuesta por parte del Valencia. El Getafe, especialmente, no deja totalmente de lado la vía del serbio, a la espera de que Marcelino encuentre pronto otro mediocentro en el mercado. Sin embargo, a sabiendas de que esa operación no se presenta sencilla ni segura, como tampoco la salida de Maksimovic, también se mueve ya por otras alternativas. El Málaga, por ejemplo, ha cerrado el fichaje del '6' chileno Manuel Iturra.

En Alemania ha nacido en los últimos días un interés en Maksimovic del histórico Werder Bremen, fundado en 1899, que pelea por mantener la categoría en la Bundesliga. El Valencia no desea que el centrocampista serbio abandone la Liga y frene en seco su adaptación al fútbol y al idioma español. No obstante, el hecho de que lleguen propuestas al Valencia no solo procedentes de España pone de manifiesto la valía de un futbolista que puja por ir al Mundial con Serbia dentro de unos meses, pese a los pocos minutos que computa a las órdenes de Marcelino.

En verano Maksimovic llegó a coste cero al Valencia desde el Astana tras una operación cerrada por Suso García Pitarch en el mercado invernal de hace un año. Por entonces, el director deportivo del Valencia se adelantó para su contratación a clubes como Monaco, Málaga, Villarreal y algún otro de la Serie A italiana. El proceso de adaptación por desconocimiento de la lengua -acude regularmente a clases de español- ha complicado la entrada de Nemanja en el equipo, a pesar de que ha demostrado ser válido en el poco tiempo que le ha tocado jugador. Sobre todo, en Copa ante el Zaragoza.

Enero será un mes cargado de partidos y el Valencia CF no va a soltar a Maksimovic sin asegurarse la llegada de un nuevo refuerzo en la medular. Incluso, si eso ocurre, volvería a analizarse la situación del serbio. De momento, la decisión es que no sale. Al equipo le espera un calendario muy cargado este próximo mes. Podrían ser hasta nueve partidos, si se avanza en la Copa del Rey, competición en la que Nemanja tendrá protagonismo dosificando los esfuerzos de Dani Parejo y Kondogbia.

El Getafe solicitó al jugador al Valencia en la cita de hace dos semanas y media en el Coliseum. La necesidad de los azulones se agravó con la lesión posterior de Markel Bergara. Si Maksimovic saliese finalmente, dando Marcelino el visto bueno, el destino sería un club español del estilo de Getafe CF. De todos modos, el jugador de 22 años siente que esta primera temporada en el Valencia está siendo clave en su adecuación a la Liga y está dispuesto a quedarse y ayudar cuando toque, es decir, cuando el míster decida.