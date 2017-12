Otro empate del Mestalla en el debut de Kangin Lee con el filial

No pudo ser, el Valencia Mestalla cosechó su quinto empate consecutivo. Los de Grau fueron muy superiores sobre el verde, pero evidenciaron una gran falta de profundidad en metros finales. La nota positiva fue el debut de Kangin Lee con el filial, se mostró con mucha personalidad y pidió cada balón, pero no pudo desequilibrar la balanza en favor de su equipo.

La primera sorpresa del partido iba a estar en el once titular presentado por Miguel Grau, volvía Alberto Gil tras mucho tiempo sin asomarse a la formación inicial y Fran Navarro ocupaba la punta de ataque junto a Rafa Mir. El técnico valenciano apostaba por un 4-4-2 en detrimento de su actual sistema de 3 centrocampistas, lo que propició la suplencia de un Fran Villalba que venía jugando a buen nivel las últimas semanas.

El Mestalla arrancaba bien posicionado en el campo y daría el primer zarpazo al partido muy pronto, Álex Blanco ponía en la escuadra una falta al borde del área en el minuto 6. Un libre directo de mucha calidad que confirma la progresión ascendente del extremo valenciano. Los de Grau seguían asediando a su rival tras el gol y encontraban en un atrevido Salva Ruiz un auténtico filón por banda derecha, se divertía el de Albal con la pelota.

El encuentro estaba bajo control, pero el cuadro aragonés iba a igualar el marcador a causa de una desafortunada acción de Álvaro Pérez, que se marcaba en propia tras un mal despeje en el área chica. Mazazo para un Mestalla que estaba jugando a gran nivel y se había conseguido quitar de manera temprana la presión de abrir la lata. El tanto reduciría el ímpetu de los valencianistas y el Deportivo empezaba a tomar posiciones en campo contrario, tanto es así que estaría a punto de anotar su segundo gol, pero el delantero estallaba la pelota en el travesaño para alivio de Emilio Bernard.

El susto haría despertar al Mestalla, pero no le llevaría al nivel del inicio del choque. El partido pasaba a ser una guerra por la posesión del esférico de la que ninguno de los dos contendientes salía victorioso, ambos llegaban y ninguno concretaba las ocasiones en una primera parte en la que Salva Ruiz estaba siendo el mejor, dominando con soltura su pierna derecha.

La segunda mitad la empezarían muy activos los valencianistas, que encontraban en Blanco a su hombre más desequilibrante. Precisamente él estaría a punto de marcar el segundo gol valenicianista tras una buena jugada con Salva Ruiz, pero el remate lo blocaría muy bien la defensa. Dicha jugada daba alas al Mestalla y Gonzalo Villar también rozaría el tanto minutos más tarde. La posesión era blanquinegra, pero los maños no le perdían la cara al partido.



Kangin debuta con 16 años

Pasaban los minutos de manera frenética y, pese a que la vocación del equipo era ofensiva, no lograban profundizar en sus acercamientos. Grau introducía más presencia en medio campo para tratar de dar fluidez al juego, pero el filial zaragocista se hacía fuerte en defensa. Zotko probaba desde larga distancia, pero su disparo se marchaba ligeramente desviado.

Quedaban 10 minutos para la conclusión y Grau quemaría su último cartucho con el debut de Kangin Lee, que entraba por Rafa Mir y se colocaba un paso por detrás de Fran Navarro. Su entrada daría otro aire al equipo en zona de creación, pero seguía faltando conectar con los delanteros dejándoles en una posición ventajosa.

No obstante, no perdía la fe el Mestalla y lucharía hasta el último minuto por conseguir una ocasión de gol que le diera la victoria. Los zaragocistas sabrían sufrir y acabarían arrancando un punto en el Antonio Puchades que no satisface del todo a ningún equipo.



Ficha técnica:

Valencia CF: Emilio; Salva Ruiz, Álvaro Pérez, Iván Zotko, Álex Centelles; Damián Petcoff, Gonzalo Villar (Miki, 74´); Alberto Gil (Villalba, 68´), Álex Blanco; Fran Navarro, Rafa Mir (Kangin Lee, 82´)

Deportivo Aragón: Sergio; Leto, Abel, Adán, Zalaya; Maxi, Kike, Nieto, Rotellar (Rubio, 58´); Aparicio (Jaime Almagro, 69´), Pep.

1-0 Álex Blanco, m. 6; 1-1 Álvaro Pérez p.p, m. 18. a Iván González González. ta Amonesta a Zalaya, Adán, Rotellar, Maxi, por parte del Deportivo Aragón y Álvaro Pérez y Miki por parte del Mestalla.