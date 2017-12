La última hora sobre el fichaje de Sandro Ramírez

La llegada de Sandro Ramírez al Valencia CF no será inmediata y hasta se pude decir que se ha complicado en los últimos días a pesar de que el futbolista está más convencido que nunca de regresar a La Liga y jugar en el Valencia CF. La postura del jugador es un punto de apoyo importante aunque el Everton, según las últimas informaciones que tienen en el club de Mestalla, se niega ahora a ceder o traspasar al futbolista, alegando que quiere continuar con la apuesta que hicieron el verano pasado por él, cuando lo ficharon por seis millones de euros procedente del Málaga. En el club de Liverpool consideran que es un delantero válido y quieren apostar por él, aunque el Valencia CF no baja los brazos y va a continuar insistiendo.

Sandro no ha contado durante toda la temporada en el Everton y parece condenado al ostracismo en el fútbol inglés. No se ha adaptado y ninguno de sus tres entrenadores durante esta temporada han apostado por él en el ataque de los toffees. El otro día volvió a una convocatoria del equipo tras varios partidos en la grada y con un 3-1 en el marcador, Sam Allardyce le dio tan solo un minuto frente al Swansea. Habrá que estar al tanto de si este sá- bado, en el partido que juega el Everton en casa frente al Chelsea, Sandro juega o sigue sin tener minutos como de costumbre. Al Valencia CF le interesa el punta canario y está intentando traerlo, pero su fichaje se está poniendo bastante complicado debido a la postura que ha tomado el club inglés. Como ya informó SUPER hace varias semanas, Sandro es la prioridad en el mercado de fichajes de invierno para reforzar la delantera del equipo blanquinegro ante la posibilidad de que Simone Zaza tenga que pasar por el quirófano durante los meses que restan de temporada. Postura de fuerza La situación del jugador canario resulta un tanto misteriosa. La negativa del Everton en su marcha podría ser una medida de presión para evitar facilidades a los equipos interesados, es decir, una postura de cara a la negociación ya que la realidad es que el técnico no ha apostado por él hasta el momento y no está teniendo nada de protagonismo.

Tras un mal inicio en la Premier League donde el Everton llegó a estar en descenso, el equipo encadena una buena racha de puntos que lo han situado en la mitad alta de la tabla. Allardyce está dando continuidad a prácticamente los mismos jugadores que han traído esta dinámica tan positiva al equipo y por tanto se espera que siga siendo así. Por ello, conviene estar pendiente de lo que vaya a hacer el técnico del conjunto de Liverpool, si no le da oportunidades a Sandro, quedará claro que la nueva postura del Everton es de cara a la negociación, situación ante la que el Valencia permanece vigilante en estos momentos. Otro escenario favorable al Valencia es aquel en que Allardyce le dé minutos y oportunidades y Sandro no los aproveche. El Valencia seguirá tratando de convencer al Everton para que deje salir al futbolista de 22 años. Aún así, el Valencia no tiene prisa por contratar al delantero y tendrá paciencia en la operación. Marcelino no tendrá problemas en esperar a Sandro durante todo el mes de enero.