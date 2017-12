Marcelino: "Parece que el ´no gol´ ante el Barça nos puede pasar factura"

Marcelino García Toral habló tras la derrota del Valencia CF ante el Villarreal y recalcó como Rodrigo que su equipo hizo méritos para ganar. Estas han sido todas sus palabras.

P. Algún día tenía que llegar, ¿ganó el mejor?

R. Ganó el que metió un gol y no se si legal, hemos sido muy superiores al rival todo el partido, hemos tenido ocasiones, parece ser que el gol que no se concedió contra el Barça nos puede pasar factura, orgullo tremendo de mis jugadores, doy la enhorabuena al Villareal por la victoria.

P. ¿Qué valoración haces de la expulsión de Zaza?

R. Creo que tiene el afán de chutar, llega tarde y por lo tanto es una acción de juego, el problema es la primera, no he hablado con él todavía pero en ningún caso va a ser el causante de la derrota. Se ha esforzado y así vienen las circunstancias. La acción de la segunda llega tarde, es amarilla justa. La evitable es la primera. Él sabe que ha cometido un error y debe evitar este tipo de situaciones. En el campo estás a muchas revoluciones y quieres ganar.

P. ¿Tiene la sensación de haber perdido una gran oportunidad?

R. Sin ninguna duda, este partido era muy importante, de haberlo ganado los hubiéramos dejado muy lejos y una distancia ostensible con el Sevilla, es induddable que jugando a este nivel e incluso con 10 es muy difícil que se escapen puntos, esto es fútbol, el trabajo, el esfuerzo del equipo me ha llenado. Si el equipo hubiera demostrado un bajón de juego, me iría preocupado, en algunos partidos tuvimos gran eficacia, ahora no lo tenemos, el rival llega menos y ahora te mete, yo analizo el esfuerzo, el compromiso, el trabajo y estoy orgulloso de este equipo, la prueba mas evidente es como Mestalla ha despedido a su equipo, del esfuerzo, de las llegadas, pero a veces no se consigue.

P. Llegan las vacaciones, ¿piensa en desconectar?

R. Pienso en irme a casa, descansar, limpiar la cabeza, disfrutar de las navidades, es para hacerlo con 34 puntos, pero con el mal sabor de este partido.

P. Solo has hecho un cambio, ¿te faltan recursos? ¿Es un mensaje?

R. Solo hicimos un cambio porque el equipo funcionaba bien, tuvimos que tomar situaciones de riesgo, pasamos a jugar con un 3-4-2, sacamos a un delantero por un defensa, y me parecía que los jugadores estaban siendo muy superiores, se igualó al final con la expulsión de Trigueros. El equipo está funcionando bien, incluso con 10, pero las situaciones que se dieron hoy nos obligaron a no hacer más cambios.

P. Plantilla corta entre lesiones y sanciones, ¿es necesario acudir al mercado de fichajes? ¿Se está haciendo larga la temporada?

R. No creo que se nos esté haciendo largo, a un equipo que se le hace largo no corre y genera lo de hoy, jugando con uno menos, en campo contrario, no creo que estemos cansados. Salvo el Barça, todos los equipos pierden, sabíamos que no iban a ser otras 16 jornadas invictos. Porque hayamos perdido estos partidos no estoy pensnado en que necesitamos fichajes. Hay que ser coherente, hoy me han vuelto a demostrar que incluso perdiendo, son grandes jugadores.

P. Dijiste hace unos meses que era muy difícil ganar a este equipo, ¿la sigues manteniendo?

R. Creo que este equipo es muy dificil de batir, estamos perdiendo, pero en los que hemos perdido, no he visto a ningún rival que nos haya pasado por encima, no lo veo.

P. Tienes miedo a que el equipo acuse psicológicamente estas derrotas al ser un vestuario joven, ahora este pequeño bache, gestionar este momento...

R. Con absolutamente normalidad, puedes ganar, empatar o perder. Es difícil verme cambiar formas de actuar ante la victoria o ante la derrota. No transmito euforia en la victoria ni decepción en la derrota. Estoy triste, y más hoy no mereciendo la derrota. El equipo es solvente, competitivo, es ganador. Repito, mientras la grada palpe eso, y la grada esté con su equipo, no vamos a tener ningún desliz. Podemos ganar o perder pero siempre estamos en el partido. En este ambiente puedes perder un partido como este, pero analizando todo el global del juego, con esta actitud y estas ganas de ganar, no existe la preocupación.

P. ¿Le sorprende que el Villarreal haya perdido tanto tiempo?

R. No, ellos juegan como consideran que deben de hacelro. No soy quién para enjuiciar al equipo rival. Van ganando y hacen lo que creen oportuno, y se van más felices que nosotros, cada equipo actúa como cree que es lo más oportuno.