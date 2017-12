Primera ´final de Champions´

Este es el once del Valencia CF.



El Villarreal CF saldrá de inicio con

El Valencia CF cuenta con la oportunidad de asentarse con firmeza en las plazas de Champions, un objetivo totalmente impensable durante las dos temporadas anteriores. Los malos tiempos pasaron a la historia y esta tarde el equipo de Marcelino García Toral recibe en su bastión de Mestalla al Villarreal con una sola meta, una sola idea, en la cabeza de jugadores, técnicos y los cerca de 40.000 aficionados que poblarán la grada: distanciar a un rival directo como el Submarino a... ¡13 puntos! Asimismo, de resultar victoriosa la misión conllevaría graves daños colaterales para el Sevilla, quinto clasificado. Los andaluces, a la búsqueda de un nuevo entrenador tras la destitución de Berizzo, quedarían alejados a ocho puntos después de caer en Anoeta (3-1).

Hasta la fecha el Valencia ha caminado con paso seguro bajo los trazos del «partido a partido». Sin embargo, este último choque de 2017 contra el Villarreal no es un partido más. Además de un derbi, es una final para comenzar a marcar raya en la tabla a falta de tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta de la Liga. «Somos conscientes de que es un partido tremendamente importante. Si ganamos les sacaremos 13 puntos, que no sería definitivo, pero sí les dificultaría mucho el cogernos. Deberíamos tener, no un bache, sino medio socavón. Y sacar ocho puntos al Sevilla no sería determinante, pero sí muy importante», asegura Marcelino en las horas previas al reencuentro ante su exequipo.

A lo largo de las dos últimas temporadas el Valencia de Peter Lim no olió ninguna de las cuatro primeras posiciones de la Liga. Los lugares de privilegio quedaron a la lejanía de un equipo que, incluso, coqueteó algunas semanas con el descenso. Ni siquiera en la campaña 2014/15 –cuando el grupo de Nuno logró clasificarse cuarto y meterse en la Champions– las distancias con el quinto y el sexto resultaron tan amplias en 38 jornadas como las que puede marcar el bloque de Marcelino este sábado, si suma los tres puntos, con Villarreal y Sevilla. Por entonces, la renta más holgada fueron siete y ocho puntos también sobre Sevilla y Villarreal, respectivamente, en marzo de 2015 a la conclusión de la jornada 25.

La trascendencia del derbi y, especialmente, la necesidad con la que el Submarino visita un estadio que en las últimas fechas se le ha dado bien se reflejan en las palabras del presidente groguet. «Cerramos un buen año, en Europa estamos bien. Además, tenemos la oportunidad de acabar con un buen resultado contra el Valencia... Para poder estar arriba necesitamos ganar en Mestalla», afirma Fernando Roig. En la Avenida de Suècia el Valencia, aunque ha ganado más partidos, vio como el Villarreal pescó en sus últimas tres visitas. Un empate sin goles y derrotas blanquinegras en las últimas dos campañas: 0-2 con Marcelino y 1-3 en la despedida del pasado curso, el 21 de mayo.



Revolución en siete meses

El Valencia CF experimentó una productiva remodelación de la mano de Marcelino en el banquillo y hoy nada tiene que ver con el equipo insulso de hace siete meses. El Valencia actual es un equipo competitivo, fiable y ganador... Sobre todo, en Mestalla. Por València han pasado ya Atlético, Sevilla o Barcelona y los valencianistas continúan invictos con un balance de seis victorias y dos empates. El equipo se ha propuesto recuperarse de la inesperada derrota cosechada en Ipurua ante el Eibar (2-1), como hizo hace 15 días ante el Celta (2-1) tras el traspié sufrido en el Coliseum (1-0) a manos del Getafe. Los de Marcelino necesitan cerrar hoy la herida de las derrotas lejos de casa y acabar el año con las sensaciones positivas de cada jornada en Mestalla.

En los locales las buenas noticias son el regreso del artillero Zaza, tras sanción, y Garay, baja por lesión en los últimos tres duelos. Guedes, asimismo, volverá a ser titular mucho más recuperado de la intervención en el pie. La única duda para un once de gala será José Gayà.

El Villarreal, por su parte, cortó con un triunfo en Vigo (0-1) una racha de cuatro partidos sin ganar. A ese estado de ánimo restablecido, Calleja también suma los regresos de Bakambu y Raba. La baja más sensible será la de Bruno Soriano.