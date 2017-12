Trujillo Suárez la tiene tomada con el Valencia

Se llama Trujillo Suárez y se ha convertido en el principal y triste protagonista del derbi que Valencia y Villarreal disputaron este sábado en Mestalla y que se llevaron los castellonenses por 0-1 con un gol del colombiano Carlos Bacca. Y es triste protagonista porque era el encargado de impartir justicia y al contrario, impartió injusticia.

Fundamentalmente porque no vio una mano muy clara de Manu Triguero en el área del Villarreal. Tan clara fue la acción, que hasta cabe pensar aquello de ´no quiso ver´. Por lo claro y evidente de la acción y porque hace solo unos meses, concretamente el sábado once de febrero de este 2017 que ya termina, Trujillo Suárez perjudicó de nuevo gravemente al Valencia con otro penalti por una mano tan clara y evidente, que al no señalar penalti, parece que no se quiere ver. De hecho, el penalti que no pitó ante el Betis en un partido que terminó empate a cero cuando el Valencia se estaba jugando no meterse en los puestos de descenso, fue, si cabe, más claro todavía. Segundo partido que Trujillo pita al Valencia, segundo penalti claro que no señala...

Cómo será la cosa de escandalosa que hubo unanimidad entre los jugadores del Valencia y hasta Marcelino se quejó del colegiado. El técnico asturiano se mordió la lengua en sala de prensa con aquello de «los árbitros unos días te quitan y otros te dan» pero minutos antes, en una entrevista concedida a Bein Sports, cuando a la simple pregunta de «¿ganó el mejor?» se soltó: «Ganó el que metió un gol y no sé si legal, hemos sido muy superiores al rival todo el partido, hemos tenido ocasiones, parece ser que el gol que no se concedió contra el Barça nos puede pasar factura, orgullo tremendo de mis jugadores, doy la enhorabuena al Villarreal».

El capitán valencianista, Dani Parejo, aplaudió la entrega del equipo y lamentó la injusticia de la derrota. Y claro, se acordó de Trujillo Suárez: «Hay dos jugadas que determinan el partido, el gol de ellos que es fuera de juego y una mano clarísima en el área del Villarreal que no ha sido pitada, pero eso es a parte, hoy hay que recalcar la imagen del equipo, la gente lo ha valorado y nos ha dado una ovación al final del partido». Y lo mismo sucede con Rodrigo Moreno, futbolista que si por algo destaca cada vez que se le pregunta, es por su sinceridad, y al respecto, conviene recordar que cuando el balón impacta con la mano de Trigueros, impide el remate de Rodrigo, es decir, que estaba a unos centímetros de la acción: «Fue penalti clarísimo, el gol de ellos creo que también es en fuera de juego. Un día te dan y otro te quitan, forma parte del juego».

En privado, los futbolistas valencianistas no solo lamentan el penalti no señalado por las manos de Trigueros, reclaman otro penalti cometido sobre Kondogbia al inicio de la segunda mitad por un agarrón. Tampoco estuvo acertado el colegiado a la hora de mostrar tarjetas, sin ir más lejos, Neto vio una tarjeta por sacar rápido un balón y Zaza por protestar como lo hace, por ejemplo, el barcelonista Luis Suárez con la diferencia de que a él jamás se le amonesta. Al respecto, Zaza y Montoya son baja para el partido ante el Girona y por ello el italiano se quejó amargamente en las redes sociales: «Tal vez no somos todos iguales».