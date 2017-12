Así está la situación de Sandro en el Everton

El Everton mantiene publicamente que no quiere dar salida a Sandro Ramírez, delantero objetivo del Valencia CF, pero la realidad es que el futbolista sigue sin tener minutos en el Everton.

A pesar de que jugó 45 minutos el anterior partido frente al Chelsea, el jugador no ha tardado en volver a la triste realidad. En el partido de este martes de 'Boxing Day' el Everton se enfrentaba a domicilio al West Bromwich Albion y Sandro no jugó ni un minuto. El técnico Sam Allardyce movió todo el frente de ataque con los cambios, pero Sandro no fue uno de ellos. Sandro se quedó mirando como su equipo no podía batir al penúltimo equipo de la Premier League.

El Everton necesitaba goles y Allardyce hizo un doble cambio para refrescar el ataque. Solo había un delantero centro en el campo, que era Calvert-Lewin. Bolasie fue titular en banda después de mucho tiempo lesionado. Los dos fueron sustituidos a la hora de partido por Niasse, el otro delantero, que no estaba contando mucho con el nuevo entrenador, y por Lennon, otro extremo.

Incluso en el minuto 88, con 0-0 en el marcador. Allardyce decidió sacar a un centrocampista de 19 años con poco protagonismo esta temporada antes que a Sandro y cambiar el sistema para ganar el partido. De los tres delanteros centro en la convocatoria, Sandro fue el único que no jugó. Una situación que evidencia la poca confianza de Allardyce en el punta canario, que tiene el deseo de venir al Valencia CF, a pesar de que el Everton se ha puesto duro en la negociación.