La joya del Valencia que seguirá los pasos de Ferran y Kangin

El Valencia CF está dispuesto a apostar muy fuerte por Jordi Escobar. El joven delantero de 15 años es una de las joyas de la cantera y esta temporada, pese a ser cadete, ya juega habitualmente con el Juvenil B, pero la pelea va más allá de lo deportivo, ya que el club está inmerso ahora mismo en una negociación por renovarle y dejarle atado en los próximos años como uno de los canteranos con más proyección de la Academia. No debe escaparse.

Hace poco más de un mes, en la Junta General de Accionistas del Valencia, Mateu Alemany ya dijo que iban a haber cambios en la política de cantera y que le indignaba ver la fuga de talentos que ha habido en los últimos años en la escuela del Valencia. «Estamos cambiando cosas en la cantera. A mí me molesta personalmente que ahora por ejemplo viendo un partido del Mundial Sub-17, me indigna bastante el hecho de que se estén quitando jugadores de las canteras. Vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub17, que es muy doloroso ver que un jugador valenciano deja el Valencia CF y se va a otro equipo».

Sus palabras iban encaminadas a varios jugadores como Víctor Chust -Real Madrid- o Abel Ruiz, actualmente en el FC Barcelona. En el club se están produciendo cambios y quieren apostar fuerte por ciertos jugadores, aumentando sus cláusulas y haciendo muy difícil que se marchen. El caso de Ferran Torres es el mejor ejemplo. El Valencia apostó por un joven talento pretendido por muchos equipos de Europa que está contando con minutos en el primer equipo. La situación del joven de 17 años de Foios ha motivado a ciertos jugadores y sus entornos a seguir en el Valencia. También la apuesta por Kangin Lee, que debutó con el Valencia Mestalla y que se quedará en la plantilla del Mestalla. Su llegada al filial obligará a que una ficha del algún juvenil pase a jugador íntegramente del Mestalla.

El surcoreano de 16 años está entre medias de Jordi Escobar y Ferran Torres. Es otra de esas grandes apuestas del club, que ahora sí está poniendo todo de su parte por los futbolistas con proyección que están en sus filas. En su primer año de juvenil, Kangin ha liderado el ataque del Juvenil ´A´ y ha debutado en Segunda División ´B´ con tan solo 16 años. Escobar es otro de esos jugadores que asombran en la cantera y desde su entorno están muy contentos y satisfechos con la apuesta que se ha hecho con el jugador, subiéndole una categoría de la que por edad le corresponde. Es un alumno aventajado como lo era Ferran Torres en su momento y el conjunto blanquinegro quiere que siga los mismos pasos. Un delantero alto, rápido, habilidoso con los pies y muy goleador. Además su polivalencia le permite jugar en la banda. Hace un mes estuvo en la ciudad del fútbol de Las Rozas entrenando con la selección española sub-16 y poco después le llamaron para la sub-17. Todo un éxito porque era el jugador más joven que entrenó con aquel grupo de élite del país.

La mayoría de equipos potentes de Europa están detrás de él. También en España. Lo sigue el Barcelona y también muy especialmente el Real Madrid. El jugador acaba contrato el 30 de junio de 2019 y el club ya ha iniciado los contactos para su blindaje en una operación conjunta con su hermano, central del Cadete B. Lo que no quiere Mateu Alemany es que se repita la marcha de otros delanteros talentosos que tuvo la Academia como lo eran Abel Ruiz, que se fue después de exhibirse en el Alevín del Valencia. O el reciente caso de Nabil, delantero que ahora está en las filas del City y que se marchó del cadete el año pasado y que esta temporada brilla en la UEFA Youth League a sus 16 años con goles y asistencias. Jordi Escobar es otro punta que es de lo mejor de su generación (2002), como lo son Abel Ruiz (2000) y Nabil Touaizi (2001), pero a diferencia de estos dos últimos, el Valencia tratará de que no se escape.