La joya brasileña que el Valencia tiene bajo control

El Valencia CF sigue muy de cerca el crecimiento del futbolista brasileño Lucas Paquetá. El centrocampista ofensivo del Flamengo está brillando en la liga brasileña y está liderando al equipo por encima de otra estrella emergente como es Vinícius Junior, delantero fichado recientemente por el Real Madrid por más de 45 millones de euros que podrían llegar a más de 60. A sus 20 años, Paquetá está creciendo a un ritmo increíble. Varios equipos europeos como el propio Besiktas se han interesado por el jugador.

Cuando el Valencia vendió a Diego Alves al Flamengo por poco más de 300.000 euros, el club blanquinegro se guardó una opción preferencial por el futbolista. Es decir, el Flamengo reconoció que cualquier oferta que llegue sobre el jugador debe ser comunicada al Valencia CF y si los valencianistas la igualan, se llevan al jugador. Esta opción, tal y como informan en Brasil ´Globoesporte´, estará en vigor hasta el mes de julio de 2018. Paquetá es un mediocentro ofensivo, zurdo, aunque se maneja bien con la derecha. Su gran técnica, habilidoso en el regate, con un ´ADN´ totalmente brasileño, su capacidad de asociación con los compañeros y la verticalidad de su fútbol son sus mayores virtudes. Eso sí, alterna grandes actuaciones con algunas más intermitentes y, pese a su estatura (1,80), es un jugador por pulir y fortalecerse en el cuerpo a cuerpo, también por su corta edad (20 años). Ha jugado en casi todas las posiciones del ataque, también en la banda, incluso de delantero, pero donde mejor se desenvuelve es como interior ofensivo. En el Valencia, por hacer una similitud, podría ejercer un papel como el de Carlos Soler en la banda, siendo más un centrocampista que un jugador de uno contra uno. Podría encajar en el sistema de Marcelino. Eso sí, donde más có- modo se siente es por delante de un doble pivote o como interior más ofensivo, como pudo ser André Gomes en el sistema del Valencia con Javi Fuego y Parejo en mediocampo.

Su caché se multiplica y su fichaje se convertiría en una inversión seria para cualquier club, pero tal y como ha confirmado SUPER, el Valencia no tiene previsto por ahora fichar a Paquetá en este mercado de invierno. No encajaría en el perfil de jugador que quiere Marcelino García Toral para reforzar al equipo en la segunda mitad de la temporada. El técnico asturiano quiere a jugadores que conozcan la liga española o el idioma para que su adaptación y rendimiento sean óptimos y lo más inmediatos posibles. El internacional sub-20 con Brasil no cumple ese perfil, pese a tener un gran potencial y talento. Su contrato con el Flamengo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 y su cláusula está entre los 25 ó 30 millones de euros.

Con todo ello, el Valencia deberá estar atento y decidir qué hace con esa opción preferencial que se guardó en la venta de Diego Alves durante el verano pasado y que tiene una fecha de caducidad no muy lejana. Antes de julio de 2018 el Valencia tendrá que decidir si ficha a uno de los mayores talentos del fútbol brasileño o por si el contrario, decide no pujar por él. Lo que es prácticamente seguro es que Paquetá tiene un futuro prometedor y posiblemente, en Europa. Varios equipos ya le siguen y no sería extraño verle en la lista de clubes importantes en el próximo mercado de verano.