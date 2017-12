Rober, rumbo a un equipo de Madrid

En cuestión de días el Valencia CF y los representantes del futbolista confían en aclarar el futuro de Rober Ibáñez. El jugador no entra en los planes de Marcelino García Toral y el club ha intentado sacar una cantidad, aunque sea pequeña, por un futbolista que acaba contrato en 2018. Leganés, donde ya brilló en Primera, Getafe y Málaga se han interesado en Rober. Sin embargo, según informaron ayer 99.9 Radio y Cope Valencia, todo apunta que el que se lleve al futbolista será el Getafe, club madrileño.

A estas horas, el Valencia está cerrando la negociación con el Getafe y, en principio, Rober saldrá libre del Valencia tras rescindir su contrato, pero el club sí va a lograr una opción de compra futura asequible, que permitirá repescarlo si el extremo vuelve a brillar en Primera División. Una operación similar a la de meses atrás con Antonio Sivera y el Alavés.

Valencia y Getafe han estado en contacto en las últimas semanas tras el partido que los de Marcelino perdieron en el Coliseum el pasado 3 de diciembre. Por ejemplo, los blanquinegros, de momento, han respondido no a la entidad azulona por la cesión de otro de sus jugadores, Nemanja Maksimovic. Marcelino prefiere no soltar al serbio, sobre todo, si antes no se concreta el fichaje de un mediocentro que pueda dosificar a Dani Parejo y Geoffrey Kondogbia. Cabe recordar que, si el equipo avanza rondas en la Copa, en enero pueden ser hasta nueve los partidos a disputar entre Liga y torneo del K.O.

Si el tema Maksimovic se ha frenado a la espera de acontecimientos en el mercado, la salida de Rober ha progresado hasta el punto de que las partes en liza confían en poder cerrarla antes de que concluya 2017. La propuesta que más convence a los dirigentes valencianistas es la del Getafe. El Valencia tenía la premisa colocar una opción de recompra sobre el extremo derecho de 24 años, que firmará un nuevo contrato en su próximo destino desligándose del club de Mestalla.

En enero de 2015 Rober se marchó cedido al Granada, resultando una experiencia productiva y de ayuda a la salvación del equipo nazarí. El valenciano hizo cuatro goles en 17 partidos. En agosto de 2016 repitió experiencia lejos de casa, aunque esta vez en Leganés. En noviembre, en su debut en casa como titular, sufrió una grave lesión y acabó regresando a València.