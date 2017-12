Luces y sombras de los cedidos del Valencia

El año 2017 está llegando a su fin y el Valencia CF sigue atento a las actuaciones que están haciendo sus jugadores cedidos o por los que tiene opciones de recompra en los siguientes años. Uno de los futbolistas que todavía pertenece al Valencia y que está jugando es Aymen Abdennour. El tunecino se marchó al Olympique de Marsella cedido el pasado verano por una temporada y si jugaba 15 partidos, automáticamente la cesión se prolongaría un año más.

Todo apunta a que así será, porque a Abdennour solo le faltan seis partidos para llegar a lo acordado y prolongar su estancia en la Ligue One. Que Abdennour siga en Marsella tiene sus aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que el Valencia se ahorraría su ficha anual de más de cuatro millones brutos que liberaría de nuevo espacio en el Fair Play Financiero, aunque el Valencia seguiría con los 4,5 millones de amortización por el fichaje. El jugador firmó hasta 2020 después que los valencianistas pagaran 22 millones de euros.

Por lo tanto, el aspecto negativo es que de prolongarse la cesión, al volver al Valencia tan solo le restaría un año de contrato, por lo que sería difícil venderlo por una cantidad alta de dinero. El internacional con Túnez comenzó la temporada lesionado, pero tras recuperarse ha jugado siete partidos de los últimos doce, seis de ellos como titular. Tanto en Ligue One, como en Europa League y Copa de la Liga. Otro de los jugadores cedidos que está contando con minutos es Álvaro Medrán.

El centrocampista se marchó al Alavés y ha sido titular muchos partidos en Liga, aunque desde la llegada de Abelardo es suplente en el conjunto vitoriano. Precisamente en el Alavés está Antonio Sivera. El guardameta está a la sombra de Pacheco, aunque jugó los dos partidos de Copa frente al Getafe dejando la portería a cero.

El Valencia se guardó una opción de recompra para las próximas cuatro temporadas. Otro jugador cedido por los valencianistas es Bakkali. En el Deportivo está alternando suplencias con titularidades, pero sigue sin dar el nivel que se esperaba de la joven promesa belga, que también ha tenido un par de lesiones esta temporada.

En Italia, los portugueses Cancelo (Inter de Milán) y Nani (Lazio) están viviendo caminos opuestos. El ex del Manchester United ha estado lesionado gran parte de la temporada y no ha sido titular en ningún partido. Incluso en Copa no disputó ni un minuto hace unos días. Cancelo, que también estuvo apartado por las lesiones, está jugando los últimos partidos y Spalletti parece que confía en él para el lateral derecho tras cuajar buenas actuaciones. Aún así, tal y como informó este periódico, el Valencia tratará de traerlo de nuevo en invierno, aunque dependerá del propio Inter.

El que no cuenta para nada es Aderlan Santos en el Sao Paulo. De 25 jornadas desde que está en el equipo brasileño, solo ha participado en tres partidos, jugando uno, tres y cinco minutos respectivamente. Al jugador le resta un año de cesión y debe volver al Valencia en el mes de enero de 2019.



El Lorca, ´nido´ valencianista

El Valencia también está pendiente del grupo de tres jugadores sobre los que tiene poder que están en el Lorca. Son los cedidos Eugeni y Sito y Nando, por el que el Valencia tiene una opción de recompra de tres años. Nando es el jugador que más minutos acumula, siendo el extremo diestro titular del equipo. Eugeni también se había hecho con la titularidad en el centro del campo, pero se lesionó y se recuperó hace poco. Sito volvió a tener una lesión muscular y le apartó del césped varios partidos y es el que menos minutos ha acumulado en el club murciano. La destitución de Curro Torres hace poco más de 10 días podría perjudicar a los tres, que contaban con la total confianza del técnico.

En total son diez jugadores, ocho de ellos con contrato en vigor con el Valencia y que están cedidos. Dos, con opciones de recompra, como son Sivera y Nando, a los que también se unirá Rober Ibáñez, el cual ficha por el Getafe, aunque el cuadro madrileño lo cederá a Osasuna hasta final de temporada. De todos ellos, el único jugador que tiene opciones reales de volver y vestir de nuevo la camiseta del Valencia es Cancelo. En Sivera hay esperanzas depositadas para los cuatro años siguientes. Nani, Abdennour y Santos serán 'patatas calientes' que el Valencia tendrá que resolver tarde o temprano. Medrán, Bakkali, Nando, Eugeni y Sito son jóvenes por los que el Valencia aún tiene poder, pero no están creciendo al nivel esperado.