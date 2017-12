Toni López: "Nuestra idea es traernos el trofeo LaLiga Promises a casa"

Toni López, entrenador del Infantil del Valencia CF, se mostraba tremendamente satisfecho de la clasificación del equipo a la final del XXII Torneo Internacional LaLiga Promises Arona (Tenerife) después de derrotar este viernes al RCD Espanyol en semifinales por 1-0 gracias al gol de Aarón Martí.

En declaraciones a la radio del Valencia CF poco tiempo después de este pase a la gran final afirmaba que "desde el primer día ha ido todo bien pese a la primera derrota ante el Real Madrid. Las sensaciones eran buenas y eso se ha demostrado cada partido. En un principio no esperábamos llegar a la final porque el nivel es muy alto y los rivales muy potentes, pero los jugadores lo han hecho muy bien cada día y ahora nuestra idea es traernos el trofeo para casa". El Valencia CF conquistó este torneo en la edición de 2014.

Toni López explica que "desde el éxito todo es más fácil. En estos torneos buscamos que los niños piensen sólo en cada partido. Es lo que nos pasó en el primer partido, perdimos, pero el equipo ha sabido levantarse. Somos un grupo muy homogéneo, muy unido y eso se está traduciendo en el torneo y en nuestra clasificación para la final".

De la plantilla desplazada a Arona, el técnico valencianista destacó que "es un grupo que se forma del Infantil A Fundación, con diez jugadores, y dos futbolistas del Infantil B. A día de hoy el Valencia CF está entre las mejores canteras de España y de Europa, pero además de lo deportivo potenciamos también el tema personal. Nos importa mucho su futuro por si no llegan a la elite del fútbol profesional".

El resumen de este Torneo Internacional LaLiga Promises de Arona ha sido el siguiente, según Toni López. "El partido inicial lo perdimos no siendo inferiores al Real Madrid, pero no acertamos cara a puerta. El segundo ante el JEF United fue un reflejo de lo que vimos en el primer partido que nos dejó muy buenas sensaciones y ganamos bien por 4-1. Ayer jugamos ante el Inter en un choque clave porque el que perdía se quedaba fuera del torneo y, por ese motivo, intentamos salir a por todas. Tuvimos suerte cara a puerta. Ya por la tarde nos enfrentamos al Dortmund y estuvimos muy serios. No fue un partido bonito, pero la que tuvimos fue dentro. Y hoy ante el Espanyol ha sido una semifinal muy difícil, muy disputada, ante un rival al que nos hemos enfrentado muchas veces. Ahora nos toca la final ante el Barcelona y a disputarla".