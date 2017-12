David Navarro habla sobre Benítez, Burdisso, Cristiano Ronaldo...

David Navarro deja el fútbol en activo tras 17 años de profesional. Con SUPER repasa su trayectoria en El Fornás, -el estadio del Acero, uno de los equipos históricos del fútbol valenciano- donde Navarro se inició como futbolista. Cuelga las botas para seguir vinculado a este deporte en la secretaría técnica del Alcorcón.

El otro día sorprendió con el anuncio en tus redes sociales de que te retirabas, ¿por qué?

Hace dos meses que me lesiono de la espalda. Sigo jugando, sigo entrenando, hasta que llego a un punto que digo, no puedo más. Me hago unas pruebas, tengo una lesión importante y empiezo a pensar. Sinceramente, si después de tantos años tengo que seguir forzando, ¿merece la pena? Al final tomo la decisión, principalmente por la lesión, y luego porque sabía que después la recuperación iba a ser de 3-4 meses y volver al nivel competitivo iba a costar. Estaba claro es que no me iba a arrastrar. No iba a estar cinco o seis meses fuera del equipo y luego no se cuanto tiempo para jugar un partido.

Por sentirse útil al equipo también.

Es importante en un club sentirte útil... el míster se portó muy bien, dijo que quería hablar con el club para que estuviera en la secretaría técnica, el club me dijo que sí sin dudarlo y fue rápido todo.

¿Cuál va a ser su labor en la secretaría técnica del Alcorcón? Seguro que es algo que hace un año no esperaba nadie...

No, no. Ni hace dos meses prácticamente. Pero te lo digo, el fútbol son momentos y creo que es también una buena oportunidad de estar enganchado después de dejarlo. Mi labor es controlar toda la zona de Levante, jugadores, equipos, todo el mercado que nos pueda servir en nuestro presupuesto.

Tiene claro ya cuál es el perfil de futbolista que quiere el Alcorcón.

En 2ª debe haber un equilibrio de juventud y veteranía. El año pasado eran jóvenes y nos salvamos en la última jornada. Esta temporada hay equilibrio y estamos en una zona media, sí que es verdad que nos falta un poco de gol, que es donde se paga. Los equipos grandes de Segunda, con presupuestos de 15-20 millones, que nosotros tenemos 6 millones... es muy difícil competir en fichajes.

Su etapa en el Alcorcón han sido dos temporadas. Supongo que estarás muy agradecido al club. Muchos futbolistas quieren seguir ligados al fútbol como entrenadores, directores deportivos, presidentes... tú dijiste que querías seguir por ahí.

Sí, siempre me ha llamado la atención. Tengo el título nacional de entrenador y podría entrenar, pero siempre me ha gustado más ver fútbol, estar en oficinas, aunque no descarto en un futuro poder ser entrenador. Pero me ha surgido esta oportunidad y me voy a dedicar a eso.

¿Cuál fue el entrenador que le marcó más a nivel profesional en el Valencia? El empujón se lo dio Rafa Benítez.

A mí el que me marca es el que te coge y te hace debutar. Si que te digo que decir que en el filial con César Ferrando, el equipo estaba en Segunda B, bajó a Tercera y subimos con Ferrando a Segunda B y ese mismo año hicimos la promoción a Segunda. Ahí crecí mucho, no es lo mismo jugar en juveniles que dar ese salto al filial. Aprendí mucho con Ferrando y luego esa misma temporada que hacemos promoción de ascenso, debuto con Benítez, el entrenador que me dio esa confianza y el que al final siempre le debes eso. En el nivel del Valencia y coger gente de la cantera y debutar... Y entraba en la rotación.

No fue de cara a la galería, contó David Navarro de verdad.

Voy a contar una cosa, Benítez me veía y yo es verdad que necesitaba mejorar técnicamente, pues él me citaba una hora antes del entrenamiento del primer equipo y él mismo, en la jaula, estaba con él haciendo ejercicios técnicos.

¿Siendo futbolista del filial?

Claro, me llamaba y me decía, esta semana vas a entrenar lunes, martes y miércoles con el primer equipo, esos tres días quiero que estés una hora antes, vamos a entrenar tú y yo. Luego me mandaba por e-mail los conceptos tácticos que él quería para un defensa. Así ha conseguido lo que ha conseguido. Lo que hace crecer a un futbolista. Te da confianza.

Paraba los entrenamientos para corregir un defensa un metro.

Es que ese metro te hace que la línea de pase ya no entre por ahí.

Con Benítez se consolida en Primera. ¿Cuántas temporadas lleva como profesional? Supongo que el momento culminante es el doblete.

Esta era mi 17ª temporada en la élite. Sí, el doblete de 2003-04. Conseguir el doblete con el Valencia, marcar el 3-2 en el 90´ contra el Besiktas, luego allí fue un infierno.

¿Cómo fue su primer partido? ¿Fue en Pamplona?

No, en Pamplona fue mi primer partido como titular. Yo debuté en Vigo con un 1-1. Íbamos empate, era una época que el Celta estaba muy bien y faltando 20 minutos, me sacó para cerrar el partido.

Me refiero a Pamplona. Jugó de titular cuando se lesionó alguien.

Después de las selecciones, en el medio solo estaba Marchena y de centrales Djukic y yo. No había nadie más. De hecho me acuerdo que convocó a 2 ó 3 del filial.

¿Y cómo fue aquel partido contra Osasuna?

La verdad que fue muy difícil, ese campo es... ese partido te marca. Empatamos a uno, ellos apretaban, partido difícil. Siempre te dicen, bueno, es el campo de Osasuna, aprietan... no te lo tomas en serio, pero cuando vas, es una barbaridad ese campo. En Segunda ahora mismo es la afición que más aprieta también.

En SUPER sales en una foto después de ganar la Supercopa de Europa en 2004.

Ese partido fue una sorpresa para mí, porque Ranieri me puso de titular y sentó a Pellegrino. Ayala no estaba, lo normal era que jugasen Marchena y Pellegrino, y me pone a mí. Ese año fue el que se retira, con la cabeza rapada. Vicente, Baraja y yo íbamos rapados.

¿Cómo ve al Valencia ahora desde fuera? ¿Ve algún paralelismo para volver a algo similar?

Es complicado volver a ganar títulos porque el Barça y Madrid quieren todos los títulos. Y es muy, muy difícil. Pero estoy seguro que el Valencia va a jugar Champions. ¿Cuántos años hace que el Valencia no juega Champions? Tácticamente están muy trabajados y es muy difícil hacerle gol. De hecho ha perdido tres partidos y por la mínima. Sí se le ve ese parecido. El inicio de Benítez fue así.

Hay que hablar también que ahora Messi y Cristiano acaparan todo.

En esa época no estaban. Eso sí, estaba Zidane. En el Madrid estaban él, Ronaldo, Roberto Carlos, Figo, Raúl...

El Valencia le ganó dos ligas a un Madrid con un equipazo. ¿Ronaldo le marcó mucho?

Sí, siempre lo he dicho. Para mí ha sido el mejor delantero. Era el jugador más completo. Y te estoy hablando ya en la época después de lesionarse. Cuando juegas contra él te das cuenta que es el mejor. Ves a Cristiano, Messi... Messi no es un delantero. Es más enganche, tiene gol, pero no es un delantero centro como puede ser Ronaldo. Como delantero centro, Ronaldo con diferencia.

Recuerdo el primer partido en Mestalla, que el Valencia le gana 2-0 al Madrid, y Navarro marcando a Ronaldo.

La verdad es que hice un marcaje... de hecho, salgo al día siguiente en una portada que ponía ´El Madrid baja a la tierra´ y salía yo en una foto haciéndole falta y él tumbado en el suelo. Fue increíble aquello, sobre todo por jugar en Mestalla, mi primer partido como titular y contra el Madrid. Fue una prueba de fuego para poder estar en la élite.

Otro día que le marcó pero para mal fue aquella eliminatoria con el Inter de Milán. Ahora con el tiempo, ¿qué puedes decir que no se haya dicho ya?

La verdad que es lo que quitaría de mi carrera. Yo estaba en el banquillo, con Del Horno, Curro Torres, hay una tangana y salimos, pero es que en ningún momento pensé nada. Fue algo inconsciente, vi que aquel estaba medio loco, y claro ni lo pensé, es que si lo piensas, no lo haces. Y es algo que claro que quitaría, sobre todo por la imagen que das. No ya por las sanciones, es jodido porque eran cinco meses sin competir, pero es la imagen que se te queda. Ya no se ve al David Navarro que ha jugado, que ha ganado, no, se queda el David Navarro del Inter.

Le dolerá ver aquellas imágenes.

No las veo. No me gusta. Y me da vergüenza lo que pasó, pero bueno...

¿Hasta qué punto le costó la salida del Valencia aquello?

No me costó aquello la salida, porque yo estuve otra temporada más. Me costó porque en su momento Quique no confiaba en mí, fue algo deportivo. Me acuerdo que Juan Soler me dijo, yo a lo mejor hubiera reaccionado igual para defender a mis compañeros. No era excusa ni se podían hacer estas cosas. Pero que la decisión fue totalmente deportiva, del entrenador. Y me vino bien salir, ¿eh? Porque yo tenía mucha presión por ese tema.

Ha madurado mucho y aunque no quiera verlo, sabe que eso es lo que no hay que hacer, supo superarlo y aprender de aquello.

Me han preguntado mucho por ello, los niños claro que me preguntan, y me gusta que me pregunten porque yo le digo que es una cosa que no hay que hacer nunca. Pero me vino bien deportivamente, salgo al Mallorca y me quito mucha presión, sobre todo a nivel de club. Aunque no fuese determinante en la salida, cualquier imagen en el Valencia salía yo ahí, y me vino bien vestir esa camiseta durante dos años. Mi intención fue siempre jugar en el Valencia, y salir al Mallorca era para volver al Valencia. Al final fueron dos años y jugué el primer año menos, que estaba Ballesteros y Nunes y te cuesta. Pero al año siguiente jugué todos los partidos de liga.

Fernando Gómez le recupera cuando era director deportivo, si no recuerdo mal.

En el primer año cedido al Mallorca, ya entra Unai Emery. En pretemporada yo estoy con el Valencia y me dice que quiere que esté ya, lo que pasa es que no pueden sacar a Helguera y se tiene que quedar un año más. Y habían muchos centrales. Y me fui otro año al Mallorca.

Voro es una figura clave en los últimos años, ha salvado al Valencia en un par de ocasiones. Ha estado tres veces de entrenador. ¿Cómo vivió aquello desde fuera?

Yo solo coincidí con Voro media temporada en el filial. Como persona es una gran persona, y ha sido fundamental. Él seguro que ha ganado en calidad de vida. En la relación jugador delegado, el respeto se pierde. Es muy difícil lo que ha hecho Voro ¿eh? Hacer las funciones de delegado y de repente, dejar a uno en la grada... es complicado.

¿Y la aventura en Suiza?

Me quedaba un año de contrato y Emery me dijo que no sabía qué rol iba a tener. Me ofrecen un contrato de tres años. Tenía 31 años y podía jugar hasta los 34 en el Neuchatel. Firmé y al día siguiente me arrepentí y quería rescindir el contrato para volver al Valencia y terminar el año de contrato. Y no pude hacerlo porque había firmado el tránsfer. Vi que no era sitio para mí. Estoy arrepentido. Creo que fue la peor decisión que tuve. Salió todo fatal. Era un presidente rico, checheno, que no sabía nada de fútbol y llevaba 20 años viviendo en Suiza. El típico ricachón que por hobbie se compra un club. Estaba Anderson de entrenador y en la jornada 2 lo tira y llega Caparrós. Y al mes, por empatar un partido en casa se vuelve loco y es lo que pasa que baja al vestuario y fue noticia en toda la prensa mundial. Se hablaba que bajó con las pistolas. Él bajó al vestuario y se encaró con Caparrós. Él estaba rajando de nosotros, que vaya fichajes. Llevábamos cinco partidos de liga con 20 jugadores nuevos. Se pensaba que era fichar a jugadores y ganar 5-0 todos los partidos. Se habla de que sacaron pistolas. No, lo que pasa es que tenía escolta privada, pero en ningún momento sacaron la pistola. Hubo jaleo, en Suiza le cortaron la entrada de dinero al país. El equipo se fue a bancarrota y a 5ª división. A los 15 días estaba en la cárcel el presidente. Salió una nota de la FIFA que podíamos firmar libres por cualquier equipo.

¿Cómo llega al Levante?

Tenía ofertas de Primera, el Deportivo, el Betis...pero tenía tal saturación, que quería estar en casa. Firmé cuatro meses por el Levante, tenía luego ofertas para irme fuera, a la India, pero es que no me apetecía salir de casa. El Levante me pareció un club pequeño y familiar, y firmé dos años. Tuvimos la suerte de meternos en Europa y competir.

Coincide con la etapa gloriosa del Levante.

Sí, luego renové dos años más hasta que el equipo bajó.

Pero antes de eso pasó una cosa con Cristiano Ronaldo... pero eso ya le pilló veterano y sabía que le iban a linchar.

Esa jugada fue totalmente involuntaria. Fue así. En esa jugada, tengo una manía en los saques de banda. Cuando quiero saltar por encima de mi lateral, para anticipar el saque de banda, voy fuerte protegiéndome, porque en el Mallorca, en ese tipo de jugada, fui noble y el mismo lateral de mi equipo se protegió y me rompió el párpado. En un salto siempre te proteges. En ningún momento le puse el codo alto, me impulsé, subí y le di con el codo. Yo termino la jugada, salgo corriendo y me veo sangre en mi codo, porque yo me corté, y es cuando me giro y veo a Cristiano y digo, hostias. ¿Qué ha pasado? Porque no recuerdo ni la jugada. Cuando la veo la tele digo, joder.

Supongo que no le supuso un dolor de cabeza porque ya conocía esa parte circense del fútbol.

Lo tenía claro, me iban a meter en la cárcel, pero estaba muy tranquilo. Yo tenía ya 33 años, estaba ya curado. Cristiano no me dijo nada. Sí que es verdad que le envié un mensaje y le dije que era involuntaria, que me disculpase, y aún estoy esperando que me conteste. No me contestó. Le llegó a través de un responsable del club. Yo me quedé tranquilo. El que obra mal es él.

¿Qué le dijeron otros compañeros, otros profesionales, sobre aquello? ¿Notó presión por parte de alguien?

Todos me decían que en la televisión se veía que todo el rato iba mirando la pelota. Cuando has jugado a fútbol sabes si vas con buena intención o no.

¿Algún jugador del Real Madrid te dijo algo en el partido?

No. Al año siguiente jugamos en el Bernabéu, le hice una entrada a Cristiano, con las piernas encogidas, le entré por un lado, le di con las rodillas y me sacaron roja directa. En el minuto 30. Y los mismo jugadores del Madrid, me acuerdo de Xabi Alonso, Ramos, le decían al árbitro «te has equivocado, es amarilla». Me quedé un poco asombrado. Madrid y Barça tienen mucho poder.

Ballesteros tuvo bronca el día del codazo a Cristiano con Marcelo.

Todo viene porque en la temporada anterior, no sé qué dijo Mourinho, pero se rió del Levante con un comentario en rueda de prensa. Algo dijo y eso Ballesteros lo tenía marcado. O compites dentro de lo legal, a lo máximo, con tus armas, no puedes competir con Madrid y Barça.

¿De aquel Levante, qué entrenador le marcó?

Juan Ignacio Martínez «JIM» me sorprendió mucho. La manera de llevar el grupo lo hacía espectacular, funcionaba por eso, nos obligaba a ir a las cenas, a los asados, y eso al final te das cuenta con los años que eso da mucho al equipo. Se rezaba un padre nuestro antes de los partidos.

Ya retirado, ¿valoras que el ir de paella, de asado, de cena, etc hacen un grupo que es imprescindible para competir con los grandes? ¿Es vital tener un vestuario sano?

Es lo principal. Da igual la categoría que estés, si no tienes un vestuario unido no tienes nada que hacer. En el año del doblete, los asados que se hacían, mientras entrenábamos, cenas... se hacían muchas cosas de estas y todo eso une. No es lo mismo entrenar e irte a tu casa y que hasta el día siguiente no veas a tus compañeros. Estar ahí después de entrenar, las horas previas, la sobremesa... eso te une.

No sé si estás atento a la actualidad del Valencia, pero Marcelino insiste mucho en eso

Es que te digo que es clave en un vestuario. Lo sé porque yo he tenido épocas donde no se hacía nada y otras donde se hacía.

¿Cuándo no se hacía nada?

En la época de Ranieri no se hacía mucho, con Unai sí hacíamos pero no tanto. En el año que se baja con el Levante, no se hacía prácticamente nada... era difícil y complicado.

Cuando Quico Catalán bajó al vestuario en Bilbao dicen que vislumbró el descenso.

Fue en la primera vuelta, ese vestuario no era como el de Ballesteros. Por eso te digo que el vestuario es importantísimo.

Terminas en el Levante, te vas al Alcorcón, ¿por qué?

Tenía ofertas del extranjero, pero no me iba a ir, lo tenía claro. Y te digo una cosa, antes de firmar por el Alcorcón quería retirarme ya. Pensé en la retirada, pero cuando empiezan los equipos a entrenar, tenía el gusanillo de jugar. Y me apareció un equipo del extranjero, pero estuve a punto de firmar por el Alavés de Pellegrino. Y de los equipos de Segunda quería el más cercano a València... y el que más facilidad tenía para poder ir. Y era el Alcorcón. Vitoria estaba lejos, combinaciones malas... y luego Quico Catalán me habló muy bien del Alcorcón. Un equipo pequeñito, muy familiar y al final es así. Demasiado humilde al principio, las instalaciones no eran las adecuadas para un equipo profesional. En la jornada 10, entró Julio, el club da un vuelco. Vestuarios nuevos, gimnasio nuevo y se dio un paso importante. Impuso él los cambios. Desayunábamos ahí, teníamos comida... lo profesionaliza.

¿Quiere contar algo más de tu trayectoria?

Tengo una espina con la selección española. Estuve una convocatoria, en un partido con China en Salamanca y luego Serbia fuera. En el segundo entrenamiento tengo una rotura de fibras, en un esprint con Torres, pero un roturón que madre mía... y estuve tres días aguantando con la rotura que no podía ni andar, para ver si podía por lo menos debutar. Pero es que al final iba cojo y esa espina se me ha quedado para siempre. Vas convocado, estás en el banquillo pero si no debutas, es como si no hicieras nada... y fíjate si aguanté la lesión que una rotura de fibras son 3-4 semanas y estuve dos meses para recuperarme.

Estamos aquí en la sede del Acero, su abuelo ha sido una persona clásica en el club, fue el utillero. El Acero ha tenido siempre una gran afición.

Inocencio se llamaba. Cincuenta años ha estado aquí de utillero. Y a veces masajista. Hacía de todo. Aquí lo puedes ver, en todas las fotos está. El Acero tiene una gran afición.