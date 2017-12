La hora del Valencia por Sandro

La apertura del mercado de enero está a la vuelta de la esquina, a sólo tres días vista, y los últimos acontecimientos en el Everton FC determinan que ha llegado la hora del Valencia CF en su intento por fichar al delantero Sandro Ramírez. Los movimientos del club de Liverpool a la caza de un nuevo '9', el fichaje prácticamente cerrado del turco Cenk Tosun –una petición expresa de Sam Allardyce– y las últimas palabras del técnico confirman que el español de 22 años se ha quedado sin sitio en Goodison Park. Hay vía libre para abordar su contratación. Es momento del Valencia y también del futbolista, que debe demostrar con hechos sus deseos de jugar en Mestalla. Una cesión con opción de compra obligada sería la fórmula.

La última rueda de prensa de Sam Allardyce, previa al partido de este sábado a las cuatro de la tarde en Bournemouth, coloca a Sandro en la rampa de salida. Empujado por Tosun. El jueves The Guardian avanzó la llegada al Everton del punta turco del Besiktas por 28 millones de euros. La noticia todavía no es oficial, pero ni el entrenador blue ni los dirigentes de la entidad otomano la han desmentido, más bien al contrario. Un directivo de Besiktas habla de «una salida merecida», el goleador se despidió el jueves con reverencias a los aficionados y un gol en la victoria copera ante el Osmanlispor. Lo más curioso, este tuit del líder de la Super Lig turca y rival del Besiktas: «Gracias, Everton por robarle a Cenk Tosun a nuestro gran rival. Él es un fichaje del que nunca te arrepentirás».

Preguntado por Cenk Tosun, el entrenador del Everton no sólo reconoce que el atacante turco es un objetivo, sino que deja claro que de entre todas las opciones que tiene en la plantilla, la única opción que considera fiable para la delantera es Wayne Rooney, autor de 10 de los 24 goles que han marcado los toffees. En verano el club ingresó más de 80 millones de euros e incorporó a The Wonder Boy procedente del United a cambio de Lukaku, un artillero que los fans del Everton echan mucho de menos. Una pequeña parte de lo ingresado se había gastado días antes pagando al Málaga CF los seis millones de euros que fijaba la cláusula de rescisión de Sandro.

Pasado el tiempo, ya sin Koeman en el banquillo, Allardyce lamenta en público el rendimiento de su delantera. «Sandro no ha cogido el ritmo de la Premier League y no ha podido mostrar lo que mostró en España. Oumar ha marcado pero no ha tenido una presencia regular con el Everton, el año pasado estuvo cedido en el Hull. Y el joven Calvert-Lewin tiene un futuro prometedor, pero no podemos depender de él semana tras semana ahora mismo», explicó sin tapujos un entrenador que da vía libre al punta canario. «Necesitamos un delantero. Un líder. Estamos buscando activamente más goles en el mercado, más goles de los que llevamos. Tosun es uno de los que nos gusta», confesó.

El discurso de los dirigentes del Valencia giraba en torno a la dificultad que entrañaba la operación porque el Everton se negaba a desprenderse del jugador, si bien son conscientes de que esa situación cambia ahora. El Valencia sigue trabajando el fichaje y se considera que Sandro debería dar un paso al frente. Marcelino no quiere que nada afecte a la armonía del vestuario y, para ello, sería importante que se bajara la ficha de seis millones brutos. El comienzo ha sido un pequeño gesto de complicidad con los infantiles del Valencia en Arona.