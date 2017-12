La revolución de Paco Jémez para medirse al Valencia

La UD Las Palmas, próximo rival del Valencia el miércoles en Copa del Rey no será el mismo equipo que las últimas semanas arrastra una racha de fútbol y resultados muy negativa. La llegada de Paco Jémez al banquillo canario supone una revolución total en las filas amarillas.

Desde su llegada hace cinco días a la isla de Gran Canaria, Jémez concentró al equipo en el hotel de concentración para exprimir al equipo hasta hoy, que volverán a casa para pasar la última noche del año con sus familias. Además, el entrenador canario ya ha hecho cambios drásticos en el equipo en apenas unos pocos días. El delantero Remy, máximo goleador del equipo y Oussama Tannane, centrocampista marroquí, no cuentan para el entrenador y ha pedido a la dirección deportiva que salgan.

Al parecer, ambos llegaron tarde al primer día de concentración y Jémez no toleró ese acto de indisciplina. Los mandó a casa y comunicó al club que les diera salida. De hecho, el propio Jémez declaró después que «si la indisciplina no es castigada como merece, yo dimitiría». Incluso ya han llegado refuerzos en este mercado de invierno. El primer en llegar fue Gabriel Peñalba, centrocampista, que coincidió con Jémez en el Cruz Azul de México. El centrocampista llegó a la isla el jueves y ya lleva varios entrenamientos con su nuevo equipo. El siguiente en llegar fue este sábado el defensa del Eibar Alejandro Gálvez, que pasó el reconocimiento.

No estaba contando en exceso para Mendilíbar y Jémez lo conoce bien. Coincidió con él en su etapa en el Rayo Vallecano y le hizo crecer como jugador. Jémez ya ha cortado dos ´cabezas´ en el vestuario de Las Palmas y ha traído a dos jugadores de su plena confianza para lograr el objetivo prioritario del club: conseguir la salvación en Primera División. Las Palmas no será ese equipo sin ideas que se vio, por ejemplo, en Getafe. Jonathan Viera, exjugador del Valencia, dijo tras el partido que «el Getafe hoy ha jugado como un equipo, han corrido todos, no bajan los brazos, todos aprietan. Esa es la diferencia. No somos una piña. Éste es el fruto del trabajo que no se está haciendo bien. Creo que ahora viene un entrenador que pondrá las cosas en su sitio y nos va a venir muy bien».

Habrá que ver qué importancia le da a la Copa el nuevo entrenador con un enero muy cargado de partidos y donde todos los equipos rotarán, aunque será el primer partido oficial de Jémez como entrenador y podría servir como prueba definitiva del equipo que quiere formar. El Valencia juega contra Las Palmas el miércoles a las 21:00 la ida de los octavos de Copa y Jémez ha revolucionado la isla en menos de una semana. Lo que es seguro es que el Valencia será la primera piedra en el camino del extécnico del Rayo Vallecano y Cruz Azul.