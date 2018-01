Marcelino, ausente en el entrenamiento del Valencia

El Valencia podría empezar el año sin Marcelino García Toral. El entrenador todavía no se ha recuperado del accidente que sufrió en coche en la madrugada del pasado 24 de diciembre y su presencia en el partido del Copa del Rey del miércoles en Las Palmas está descartada. El asturiano todavía no se ha incorporado a los entrenamientos desde que la plantilla volvió al trabajo el pasado 29 de diciembre por la tarde en la ciudad deportiva de Paterna. El desplazamiento a Las Palmas es uno de los más exigentes del año -tres horas de vuelo- y no parece lo más recomendable en plena recuperación. El segundo de Marcelino, Rubén Uría, ha dirigido las últimas sesiones y será la persona que se siente en el banquillo de Las Palmas.

Marcelino sufrió el acciente cuando viajaba hacia Asturias para celebrar la Navidad junto a su esposa y su madre. Su vehículo colisionó con un jabalí por el kilómetro 125 de la carretera de Logroño a Bilbao. La violencia del choque fue tal que su vehículo quedó completamente destrozado.