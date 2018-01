¿Qué pide Marcelino a los fichajes del Valencia?

Aunque hay que sacárselo con pinzas, Marcelino García Toral admite que Peter Lim le dijo que intentará fichar a Guedes y se mantiene cauto sobre el mercado de fichajes. Ahí, su mensaje está pensado más para los futbolistas con los que ya cuenta que para los que puedan venir y para que no se rompan sus tres claves de un vestuario: "Ambición, solidaridad y compromiso".

¿Tiene Marcelino mucha presión para estar arriba?

No, no. Dentro veo que se confía en el trabajo y se intenta ayudar y colaborar para que el equipo siga en esta dinámica tan buena de resultados. Noto receptividad, apoyo, ayuda, colaboración, un ambiente de trabajo muy bueno.

Me refiero a que está hablando sobre una base de resultados buenos, el equipo está arriba, ¿nota que hay que estar arriba sí o sí?

El Valencia CF te exige estar en la parte alta de la tabla. Cuando vinimos aquí, veníamos con esa idea. El Valencia no puede estar el 12º o en mitad de la tabla por tercera temporada consecutiva. Era algo impensable y aceptamos ese reto.

¿Y sobre el sexto le valdría?

Sobre el siete y el seis, después de dos temporadas el 12, sería una posición acorde al primer paso. En el fútbol, las dinámicas negativas es difícil cambiarlas y modificarlas en gran medida, hay muy pocos casos. En cambio, si es de una dinámica positiva a la negativa, es relativamente sencillo en cualquier club. Como todo, creo que el fútbol lleva tiempo, crear un equipo sólido, estructurado y con un nivel competitivo alto, se va generando poco a poco. Lo nuestro hasta ahora es una fabulosa excepción que vamos a intentar que perdure en el tiempo.

Estamos a final de año y pensar que ahora el Valencia va a pelear por el sexto o séptimo puesto... ¿no suena un poco a chiste? El equipo se ha puesto a pelear por la Champions.

Nosotros estamos dispuestos a pelear por lo más alto, pero eso es desde el principio, ganar cada partido. Hacer cábalas de cara al futuro es complicado. Estamos viendo equipos que en las primeras vueltas las hacen muy buenas y las segundas regulares, otros al revés.

Usted dejó una serie de conceptos cuando llegó, actualizamos en qué punto estamos en este momento. Habló de claves como ambición, solidaridad y compromiso.

Creo que son tres valores fundamentales que adornan a este equipo cada día y de ahí está la trayectoria que llevamos. No podemos negociar esos tres valores. Si no los ponemos en práctica cada día y cada partido nuestro rendimiento seguro que bajará.

Habló de que la afición esté orgullosa de los jugadores.

Sin ninguna duda. Creo que lo están. El nivel competitivo del equipo siempre es alto, unas veces tenemos más fluidez, otras veces estamos acertados, otras menos. Lo que ha quedado patente es que en todos los partidos de casa y fuera el equipo siempre está presente, no se muestra vulnerable a merced del rival casi nunca. Solo recuerdo en casa un segundo tiempo bastante malo el día del Athletic, que el rival nos superó. El resto de partidos fueron muy buenos, algunos excelentes. Otros sin ser excelentes, en el juego, sí lo fueron buenos a nivel competitivo. Resultados en casa óptimos y esa es la idea. Si lo hemos logrado hasta ahora, debemos tener la mentalidad para seguir haciéndolo.

¿Hasta qué punto le frustran estas dos derrotas?

Siempre me entristece perder y siempre analizo el porqué de las derrotas. En estas dos derrotas podíamos no haber ganado, pero no debíamos haber perdido. Me entristece más el hecho de perder que no ganar. Para ganar siempre tienes que tener acierto cara a portería, pero creo que en estos partidos no deberíamos haber encajado tanto como hemos encajado. Creo que son la forma de los goles y lo poco que nos ha llegado el rival, las pocas ocasiones que nos han generado, lo que deberíamos haber resuelto mejor. En estos partidos el rival llega muy poco, es efectivo, quiere decir que nosotros también hemos perdido eficacia en nuestra área.

De esos últimos goles, uno contra el Celta, hizo un poco de hincapié en la rueda de prensa de Ipurua en que el segundo tiempo, en los primeros minutos, salimos con la ´caraja´.

Es evidente, debíamos haberlos evitado. Son dos goles absolutamente evitables. Además, por la forma de discurrir de la jugada y por la propia finalización en sí. Rebotes, rechaces, donde creo que en ambas jugadas no somos lo suficientemente contundentes. Pero cierto es que los rivales nos llegan muy poco, nos tiran muy poco.

En esos dos o tres partidos tiraron poco, pero a lo largo de la temporada han tirado más de media.

Paradójicamente antes nos tiraban más y no encajábamos tanto, como el día del Athletic que creo que nos generaron muchas ocasiones, el día del Espanyol el primer tiempo, y no nos meten gol. Y ahora que en estos partidos, contra el Barça nos tiró poquísimo, el Getafe casi nada, el Eibar un tiro desde fuera y los dos goles. El Celta sí que tuvo más ocasiones, sobre todo dos de Aspas, que Neto hizo una gran parada.

En el lado contrario, ¿te esperabas llevar más goles que el Real Madrid?

No, nosotros también es verdad que hemos tenido partidos de un nivel de eficacia muy alto. El día del Celta tuvimos muchas ocasiones pero solo transformamos una. Pero en otros partidos cierto es que llegamos y metimos. Generamos muy poco en Vitoria, tuvimos eficacia, el día del Athletic, el segundo tiempo también tuvimos eficacia, el día del Espanyol... Al final en una dinámica larga, una vez fallas y te aprovechas de los errores y en otras te equivocas y el rival te penaliza.

Tiene lógica el que el Madrid lleve menos goles, porque esta temporada tienen peor plantilla, como usted dijo...

No (ríe). A una pregunta concreta, yo respondo a lo que es mi opinión. Esta temporada el Real Madrid tiene menos posibilidades que la pasada. Para ese nivel ahora el Madrid tiene un equipo con más juventud y menos experiencia, en un futuro podrán ser mejores futbolistas. Pero con lo cortoplacista que es el fútbol, no tienen esos cuatro jugadores de gran experiencia internacional.

Pero la reacción de los medios de comunicación del entorno del Real Madrid, ¿te pareció desmedido?

Opino y como técnico que soy de fútbol hago un análisis técnico. Simplemente, con el máximo respeto a la entidad, a los futbolistas, y por supuesto a Zidane, que por cierto aprovecho para darle la enhorabuena a Zidane. Las valoraciones que hagan ciertas personas las tengo en cuenta respecto a la credibilidad que les otorgo.

Es un recadito como aquel que dijo de que Zidane es inteligente.

Zidane es inteligente y así se ve en su forma de actuar. Creo que no le dio una importancia a lo que yo dije. Además pensaría que jolín, me está defendiendo a mí, una valoración de ese tipo creo que está defendiendo a mi colega de profesión.

Todos en algún momento hemos dudado de los delanteros, ¿usted tuvo esas dudas?

Si hubiéramos tenido esas dudas se habría fichado a un delantero. Nosotros tuvimos la posibilidad de tener un cuarto delantero.

¿Ya ha hecho las paces con la novia de Zaza?

Con la novia también, yo no quiero tener problemas y creo que con Simo es difícil que los tenga. Puedo tener un cambio de criterio puntual, pero es muy difícil que yo tenga con Simo algún problema.

La gestión de aquella ´crisis´ pudo ser el punto de inflexión en Simone Zaza e incluso en el equipo. El equipo venía de una victoria de Las Palmas y tres empates, luego vino el partido de Málaga. ¿Sirve como metáfora del Marcelino empeñado en hacer grupo?

Yo no creo que hubiera crisis. No porque no dio tiempo. Yo tomo una decisión por el bien del equipo y luego hay un diálogo y una cercanía, una forma de actuar.

Sobre todo por un futbolista que al día siguiente se presenta a entrenar con muchas ganas.

Luego entrenamos y fue un entrenamiento cordial. Al día siguiente de ese hecho, solventamos cualquier posibilidad que surgiera. Somos un cuerpo técnico que intentamos que determinadas situaciones no se conviertan en problemas y creo que en gran medida podemos anticiparnos al problema. Si lo dejas crecer, si no lo afrontas, el problema se va enquistando. Yo no quiero tener ninguna relación mala, no es beneficioso para nadie que el entrenador tenga problemas con los jugadores. Intento solventar cualquier problema. Cuando dos personas se muestran partidarias del diálogo y son sinceras, siempre hay un entendimiento. Luego los jugadores deben entender y nosotros explicarles por qué tomamos ciertas decisiones y formas de actuar.

¿Qué piensa cuando Zaza, con la rodilla así, mete goles y presiona como un loco? Tiene un punto contagioso y también puede tenerlo dentro del vestuario.

La rodilla es algo que viene de lejos. Aquí es un tema médico y del propio futbolista. No estamos haciendo ningún trato de favor a Simo. No se pierde ningún entrenamiento ni nosotros le limitamos sus cargas de trabajo.

Alguna vez ha visto a un jugador con la rodilla mal y que juegue así.

Es una lesión en una rodilla que hemos tenido casos de roturas parciales de menisco hasta que un trozo se desprende y bloquea la rodilla. Pero siempre hay unas revisiones médicas periódicas para que no se vean dañadas otras partes de la rodilla. Los médicos y el jugador actúan con total normalidad. No juega infiltrado, ni se pierde entrenamientos, entrena con absoluta normalidad, no hace ningún entrenamiento que no pueda hacer. Es una normalidad absoluta. Vino de la selección y ahí sigue con esa dinámica absoluta normal. Si él decide operarse, nosotros no nos pondremos en contra. La salud del futbolista está por encima de todo lo demás.

¿Es contagiosa su actitud?

Sí, creo que sí. Es un chico con un carácter fuerte, pero momentáneo. Es noble, que razona todo, es competitivo, es ganador, es goleador, quiere meter goles, llevar el gol dentro. Trabaja y se esfuerza para ello. Como todos, tenemos estados de ánimo mejor, otros momentos menos buenos. Pero el ánimo de Simo favorable es un elemento muy positivo para el grupo.

¿No creen que necesita fichajes para ese salto de la Champions?

Si el club ve una situación de que encontramos aquel futbolista que puede aportarnos presente y futuro y que es un complemento para mejorar el nivel de la plantilla, pues en su momento se verá y se decidirá. A día de hoy no tenemos un futbolista que pueda considerarse una opción de futuro. Este mercado es muy complicado y ofrece muy pocas opciones. Entrar ahora en esta plantilla requiere un análisis profundo. No podemos meter jugadores por el hecho de añadir. No sería coherente. Un proyecto serio se hace desde el análisis y la coherencia.

¿Las últimas derrotas no cambian esa visión?

Sería un irresponsable absoluto si no hiciera un análisis global de la situación y modificara mis opiniones en base a la victoria o la derrota. Eso me llevaría al fracaso y conduciría las dudas a las personas que están a mi alrededor.

Pero ha habido bajas que...

El equipo no se ha debilitado en gran medida.

Pues al equipo le disparado menos y le han marcado más.

Pero disparándonos igual o menos. Creo que han sido detalles. Valoraría que nosotros, en estos dos partidos que hemos jugado fuera de casa, nos han resultado incómodos por el perfil de futbolista que tenemos y por las condiciones. El del Eibar coincidió con que llovió y en el segundo tiempo el campo estuvo excesivamente pesado, no es disculpa ni es excusa, ¿eh? Por favor, que se entienda. Simplemente en esas circunstancias el equipo tiene menos prestaciones. Se ha dado una circunstancia y es que no hemos sido constantes en nuestros partidos como antes. En el segundo tiempo del Eibar tendríamos que haber generado más en la faceta ofensiva para ganar el partido.

¿Está convencido que el equipo aguanta hasta el final?

En este mes de enero, queremos llegar lo más lejos posible, queremos que suponga un cansancio para el equipo, pero no lesiones que nos lleven a estar sin jugadores uno o dos meses, y eso sí que podría condicionar el futuro.

Pero es que lesiones han habido y pueden haber.

Esperemos que no, estamos convencidos de que no tiene por qué ser. Es indudable que si tenemos en nuestra plantilla corta, que es la realidad, si se nos juntan cuatro o cinco lesionados durante en el mes de enero, sí que lo podíamos pagar.

Entonces, reza para que no se lesione nadie.

Vamos a intentar que se lesionen poco. Pero si viene una lesión de pubis, del dedo, son cosas que ocurren en el fútbol y que tenemos que estar preparados para suplirlos.

Mezclando varias cosas de las que dice, en el mercado de invierno será un poco como el de verano, si hay que esperar hasta finales del mes se espera. A ver si viene el fichaje de enero en diciembre porque el mes viene cargado de partidos.

Creo que fichar en este mercado es muy complicado, porque hay muy pocas opciones, sobre todo en determinados puestos. Luego está la adaptación. Para que un futbolista tenga el máximo rendimiento es muy importante que, uno, conozca la competición, que conozca la liga española y dos, que conozca el idioma. Eso va a hacer que la adaptación sea más rápida. Traer un futbolista extranjero y que no conozca el idioma, no podríamos utilizarlo en el mes de enero. Otra situación es que se presente un jugador de futuro y nos pueda ayudar y el club considere que se debe hacer. El mercado te da esa oportunidad. Es difícil que llegue un jugador que suba el nivel del equipo, se tienen que dar unas circunstancias puntuales y tener suerte.

Pero las oportunidades hay que buscarlas también.

Está claro, buscarlas es algo que el Valencia debe estar permanentemente haciendo, la secretaría técnica ha de estar en la búsqueda continua de futbolistas para aumentar nuestro potencial.

En una entrevista se tiró un poco al ruedo y dijo aquello de vamos a por la Copa. ¿Ha quitado el freno de mano?

Jolín, es que en el Valencia partimos de la base de que tenemos que buscar ser competitivos siempre, el aficionado y nosotros los profesionales no podemos dejar de lado esa competición porque es muy corta y te da la posibilidad de jugar una final.

Qué le ha dado a Guedes para que se recupere tan deprisa?

No hemos dado nada. Creo que hemos sido previsores. Hemos tenido la suerte de que contra el Barça no aumentó el proceso de lesión y a partir de ahí sabíamos que era un proceso corto. Se han acelerado los plazos que pensábamos y pudo jugar unos minutos. Veremos esta semana cómo está, pero lo lógico es que esté para más minutos. No sé si desde el inicio o no, pero iremos viendo.

¿Le dijo a Lim que Guedes es un jugador por el que habría que apostar?

Es un muy buen futbolista, es joven, con una condiciones muy buenas, que se adapta perfectamente a un club como el Valencia, por edad, por idea de estilo de lo que casualmente hay con este cuerpo técnico como por la propia filosofía del club, del entorno. Deportivamente, jolín, de todos los que tenemos, me gustaría seguir teniéndolos.

Pero, ¿Peter Lim le preguntó por Guedes?

Esa pregunta tiene una respuesta fácil. Todos estamos de acuerdo en que estaríamos contentos con que Guedes estuviera mucho tiempo. No hay nadie que discrepe sobre esa opinión. Otra cosa es que sea viable. Futbolísticamente no ofrece ningún tipo de duda. Y personalmente conociéndolo tampoco.

Vaya, al final va a tener razón Pedrerol y es más fácil que Marcelino hable del Madrid que del Valencia...

Del Madrid hice una valoración técnica, pero a nivel individual en el Valencia me resulta más difícil hablar de mis jugadores. Todos merecen el mismo respeto y les tengo mucho cariño y agradecimiento.

¿Mestalla ha ganado partidos? ¿Había experimentado recibimientos como el día del Barcelona?

Tener a la afición a nuestro lado nos hace mucho más fuertes. Porque no somos un equipo con un excesivo carácter, no lo somos. En líneas generales, los equipos han cambiado. Ya no existen casi equipos que tengan ese carácter como aquel de Rafa Benítez. No somos un equipo de gran carácter, de excesiva personalidad, la mayoría de jugadores son jóvenes. Cuando el viento viene a favor, estos jugadores se crecen y son capaces de darnos grandes cosas como hasta ahora.

¿El día del Celta se le relajaron un poco los aficionados?

o es que se relajaran. Yo entiendo a la grada. A veces puedes tener miedo a no ganar y eso transformarlo en nerviosismo, no es porque no nos quieran apoyar que evidentemente sí. Le pido perdón a la afición porque no soy nadie para pedir colaboración sobre todo a nivel gestual. Sí que aprovecho para pedirles perdón porque creo que el equipo necesita a veces ese empujón. Casualidades, el equipo al final fue. Hay algunos jugadores que se soltaron cuando se vieron animados desde la grada. Es algo mutuo. Por una parte te generan una responsabilidad, pero si a la vez la afición está contigo, debes devolverle el apoyo que te da, pero la afición te hace crecer y encontrarte con ese ambiente muy favorable en este grandísimo estadio te da muchos puntos. Puede que esos puntos nos hagan cambiar uno o dos puestos en la tabla.

¿Está contento con la implicación/inversión hasta ahora del propietario?

No soy quien... Un entrenador tiene que intentar plasmar ideas desde el punto de vista futbolístico en consenso con otras personas del club. El entrenador da una opinión, la secretaría técnica, como el director general y en definitiva los que dirigen el club. A partir de aquí, siempre digo que hacemos una valoración deportiva. No soy capaz de cuantificar una inversión, doy mi opinión desde el punto de vista deportivo y creo que de forma coherente, función de la edad, del perfil, de lo que puede dar al equipo, valoramos lo humano que es muy importante a la hora de hacer grupo y tener una idea más allá de lo que es uno mismo y trasladarlo al colectivo. Y luego es el club el que tiene las armas económicas para hacer viable una situación o decirnos pues mira, esta situación es inviable y tenemos que buscar otras posibilidades en el mercado. Es lo que hacemos entre la dirección deportiva, el cuerpo técnico y Mateu.

Hablando de Peter Lim, usted fue casi vehemente al decir eso de ´aseguro que nos va a apoyar en todas las decisiones y toda las situaciones´.

Me transmitió confianza, seguridad y yo no tengo por qué desconfiar de una persona que en una conversación tranquila, mirándonos a los ojos, así nos lo demuestra o así me lo dice. Creo que vivir en la desconfianza es enturbiar el presente y el futuro. Si luego surge que la situación real no corresponde o los hechos no corresponden a las palabras, en ese momento será cuando puedes dudar o decir que esto no es lo hablado o lo pactado. Pero yo no tuve por qué dudar. Conmigo Peter desde el primer día fue cariñoso, me transmitió absoluto apoyo. No le pregunté cuánto iba a invertir porque no es mi labor. Pero sí iba a apoyar todas las decisiones y así fue tanto en lo que se refiere a salidas que considerábamos necesarias para generar un clima positivo y darle una vuelta al escenario como en las posibles incorporaciones. Sabíamos que iba a llevar tiempo y él os ha ayudado hasta el proceso final. Su intermediación nos ayudó a tener muy buenos futbolistas.

Si le dijo que quería fichar a Guedes, ¿cómo iba a dudar?

No, no. Me dijo que lo intentará. Creo que sí que lo va a intentar porque sabe que es un buen jugador, pero las opciones dependen de la otra parte.

Pero Lim y el jeque son amigos.

Ya... pero el futbolista es el futbolista y hay que separar lo que es el terreno de la relación personal de lo profesional, es muy distinto.

A Emery le sobran jugadores...

Creo que hay grandísimos clubes en el mundo que le pueden sobrar futbolistas, o no sobrar, modificar, pero es muy difícil. Ahora mismo la liga española, con respecto a otras ligas y sobre todo a grandes clubes, es muy difícil competir desde el punto de vista económico. Muy difícil. Cualquier club medio de la liga inglesa tiene más posibilidades económicas que 17 equipos de la liga española o 18. Exceptuando Madrid y Barça y puede que el Atlético de Madrid, pero que en el resto de equipos, tiene más posibilidades cualquier equipo de la liga inglesa.

Pero después del partido contra Las Palmas comió con Lim, se mojó y fichó. ¿No espera un regalo?

Yo creo que Peter nos va a ayudar en todo lo que consideremos oportuno para este mercado. Si se presenta la posibilidad, yo estoy convencido, pero convencidísimo, que nos va a ayudar. Convencidísimo que va a dar el visto bueno. Vamos, no tengo ninguna duda. Pero es que yo creo que las opciones son muy escasas. Y nosotros, el mayor respeto para mí con diferencia es esta plantilla, estos jugadores que tengo, no los que puedan llegar.

¿Por qué parece que le siente mal el papel de fichador?

Porque no lo soy. No quiero asumir responsabilidades que no me competen. Yo soy una opinión más. En esa primera reunión, ahora que estamos hablando de mi relación con Peter, él nos pidió y así asentimos a que las decisiones se tomaran desde el consenso. No de forma unilateral. Entonces yo doy la opinión e intento razonar y hay jugadores a los que conozco y a hay otros a los que no. Pues bueno, yo de Pereira tengo un conocimiento limitado, de Guedes tenía un conocimiento limitado, bastante limitado, de Neto, limitadísimo, de Murillo y de Gabriel muy grande, porque conviví con él, de Murillo porque lo vi en la liga española, de Kondogbia, porque lo conocía de la liga española y tengo amigos que trabajaron con él. Entonces ahí sí que tengo muchas más referencias, puedo involucrarme más en esas incorporaciones, pero en otras, aún así, siempre se hará desde el consenso. No me gusta eso de ´Marcelino fichó, o fulanito fichó´. No, no es una persona. Es ´el Valencia ficha´, el Valencia toma decisiones. No es una persona. ´Marcelino decidió hacer esta alineación´ evidentemente, esa es mi competencia, intentar acertar en las alineaciones y los planteamientos. Esa es mi labor y con la ayuda de mis compañeros en el cuerpo técnico. Ahí sí que tengo la máxima decisión e importancia.

A Gabriel y Kondogbia sí los fichó.

Creo que en esos dos jugadores sí que tuve una participación más importante.

¿Habló en verano con Antonio Cordón?

Hablé en verano con Cordón.

¿Cuando estaba en el Mónaco?

Sí, para preguntarle por unas cintas. Para marcar los campos. Las que utilizábamos allí en Villarreal. Y de paso aproveché para preguntarle por más cosas... (sonríe). Estuve conviviendo con él mucho tiempo, teníamos muy buena relación, estábamos en un gran club y en aquel momento pues sí me dijo algunos jugadores, pero creíamos que no tenían nivel para nosotros. Fue algo cordial, nos conocíamos.

¿Qué le dijo la mujer de Parejo?

No hablé con la mujer de Parejo. La conocí en un pospartido, no sé exactamente cuál fue. Creo que fue después del partido de Las Palmas. Y le dije que tenía un marido extraordinario como persona y como futbolista. Con Dani estoy súper agradecido. Muy, muy agradecido. Desde el primer día tuvo el mismo comportamiento con nosotros tanto a nivel humano como profesional. Una semana después de conocernos tuvimos una conversación. Entonces quedó clara la postura de uno y de otro. Y eso se ha respetado, mantenido cada día. Tuve la suerte de conocer a un muy buen futbolista, que pensaba que era muy buen futbolista y que viéndolo entrenar cada día, entonces me pareció muchísimo mejor de lo que yo veía desde fuera y tuve la suerte de conocer a una extraordinaria persona y profesional. Absolutamente involucrado con el proyecto, con el Valencia, con sus compañeros, consigo mismo y es nuestra gran suerte. Creo que hay muy pocos futbolistas así en nuestro fútbol. Es un jugador absolutamente ´top´.

Quería hacer de este un equipo ganador, ¿en qué porcentaje está de haberlo logrado?

Creo que somos un equipo muy competitivo y ganador pero creo que tenemos margen de mejora y debemos tener ambición por mejorar. Creo que estamos en un grandísimo club y debemos de ser conscientes todos de la exigencia que debemos de tener nosotros mismos, no la del exterior, sino de la que nos ponemos nosotros mismos cada día. Esa propia exigencia nos obliga a ser mejores, a ser competitivos, porque creo que margen hay. La mentalidad de ese orgullo y esa ambición es la que tenemos que mantener y mejorar.