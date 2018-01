"Marcelino se llevó un susto grande, pero está animado"

El Valencia CF no contará con la presencia de Marcelino García Toral en el duelo copero de este miércoles frente a la UD Las Palmas después del accidente que sufrió en carretera estas Navidades. Su sustituto será Rubén Uría, quien atendió a los medios en la previa al partido.

¿Cómo está Marcelino?

Va evolucionando del susto tan grande que se llevó y esperamos que vuelva al trabajo y a la rutina diaria, hablamos prácticamente a diario un par de veces con él y se encuentra bastante animado.

¿Se va a fichar a Vietto? Ustedes lo conocen bien...

Te puedo contar poco porque estamos centrados en el partido de mañana en una competición en la que estamos tremendamente ilusionados, se habla de más jugadores, pero es el club el que trabaja en estas tareas y poco más se puede decir.

Llega la Copa del Rey. ¿Está la plantilla capacitada para no bajar ritmo en Liga?

Es nuestra intención y nuestras ganas, estamos tremendamente ilusionados en la Copa, tenemos puestas muchas esperanzas, en cuanto a la plantilla vamos a ir paso a paso, ahora tenemos una convocatoria y saldremos con un equipo capacitado para sacar un buen resultado y en el futuro ya veremos cómo llegamos a los siguiente partidos. Seguramente estamos capacitados para seguir en ambas competiciones.

Rival imprevisible con Paco Jémez y tres fichajes.

Bueno, ha entrado uno solo en la convocatoria, pero el cambio de entrenador les va a dar ese plus de intensidad, de querer agradar y gustar al técnico y para eso tebemos que estar preparados, además todo lo que significa el viaje es un poco diferente a lo habitual, pero estamos preparados para afrontar este partido que va a ser de 180 minutos.

¿Cómo está Carlos Soler?

Seguramente se incorporará en breve, ahora está pendiente de evolución, es un tema más médico que deportivo ahora mismo, el chico evoluciona y en breve se incorporará a los entrenamientos.

¿Llegan a tiempo Gayà y Kondogbia?

Vamos a ver, se han hecho pruebas, Gayà tiene un proceso gripal también y Kondogbia no entrenó por precaución, vamos a valroar después de la sesión si podemos contar con ellos.

¿Quién va a hacer el once, Uría o Marcelino? ¿Ganas de firmar su primer victoria en su tercer partido?

El once será de Rubén Uría porque Marce no ha estado estos días, pero siempre estoy hablando con él y valorando todo, él me asesora. Pero no es mi tercer partido, estoy aquí desde el principio de la temporada, sigo siendo el segundo entrenador, pero tampoco cambia mucho. Las consignas son las mismas que si fuera Marce.

Llega un mes de enero difícil, ¿Se va a reservar jugadores para la Liga?

No, no, no vamos a reservar nada, hay dos jugadores -Montoya y Zaza- que no pueden jugar el domingo que jugarán los noventa minutos. No pensamos en Girona, solo en sacar un resultado positivo en la Copa.

¿Va a seguir Jaume siendo el portero de la Copa?

Jaume va jugar de inicio, además lo normal es que Neto no viaje por motivos personales a Gran Canaria. (Su mujer está a punto de dar a luz).