Rafa Mir está citado hoy en Paterna

El delantero del Valencia CF, Rafa Mir, está citado esta tarde en la ciudad deportiva de Paterna para incorporarse a la disciplina del Mestalla después de disfrutar de sus vacaciones de Navidad. Su traspaso al Real Madrid en el mercado de invierno todavía no se ha cerrado, el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2018 con el Valencia y por lo tanto está obligado a ponerse a las órdenes de Miguel Grau en el filial. La intención inicial del jugador era que los dos clubes llegaran a un acuerdo para así no tener que regresar a València este 2 de enero de 2018. Sin embargo, la venta aún no se ha producido y el futbolista ha tenido que cambiar de planes y desplazarse a la ciudad. Hoy se ejercitará con el Mestalla (17:00 h.) de blanquinegro como uno más.

Rafa, de todas formas, espera que su venta no se dilate mucho en el tiempo y pueda emprender su nuevo proyecto deportivo lejos de Mestalla lo antes posible. Eso sí, tiene claro que mientras sea jugador del Valencia va a comprometerse como el que más ya sea en entrenamientos como en partidos, tal y como ha demostrado en los últimos meses en los que solo dejó de ser titular en una jornada. El jugador, que tiene un acuerdo verbal con el club blanco, ya lo tiene todo preparado para hacer las maletas. Su salida parece cuestión de días. El Madrid lo quiere y el Valencia sabe que esta ventana de invierno es su última oportunidad para sacar dinero por el jugador. Eso sí, parace difícil que el Valencia vaya a ingresar más de 1 millón de euros como era la voluntad del club. El acuerdo podría cerrarse en algo menos. El Real Madrid cuenta con el jugador en este mes de enero aunque falta por decidir se lo incorpora al Castilla en Segunda B o le busca una cesión en un club de superior categoría. Su presencia en el Santiago Bernabéu con su agente el 23 de diciembre en el partido entre el Real Madrid y el Barcelona es la confirmación de que el traspaso está más cerca. Eso sí, muchos son los equipos que en las últimas semanas han llamado a la puerta del jugador para ver si todavía tienen opciones de contratarlo. El ´caso Rafa Mir´ continúa.