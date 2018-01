El fichaje de Vietto por el Valencia puede cerrarse hoy

El Valencia CF está negociando el fichaje del argentino Luciano Vietto tal y como ha venido informando este diario desde el pasado sábado 30 de diciembre de 2017. Es más, la operación podría cerrarse entre hoy y mañana ya que el representante del futbolista argentino ha estado reunido en las oficinas del club de Mestalla, en una información de Radioesport.

Luciano Vietto, el Atlético de Madrid regresó ayer a los entrenamientos tras los días de vacaciones por navidad y el delantero estaba con el grupo. ¿Por qué ha de considerarse esto una buena noticia para los intereses del Valencia? Porque si está en Madrid y entrenando a las órdenes del Cholo Simeone, significa, obviamente, que no está cerrada su cesión al Sporting de Lisboa. Conviene recordar que la semana pasada, el propio director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, admitía el acuerdo entre los clubes: « Por Luciano hemos alcanzado un acuerdo con el Sporting de Portugal para la cesión con una opción de compra». Por lo tanto, si el fichaje no se ha cerrado ya de manera definitiva es porque el futbolista todavía no ha dado el visto bueno a la operación. De hecho, el equipo portugués lleva dos semanas esperando una respuesta de Vietto que, tal y como informaba este diario en su edición del pasado 31 de diciembre, ha de ser esta misma semana.

Y ahí es donde aparece el Valencia. De hecho, es la aparición del Valencia y la oferta que ha hecho por el jugador lo que ha evitado que Vietto esté en Madrid y no en Lisboa. El desenlace al caso Vietto se sabrá en los próximos días, incluso horas, no en vano, el representante del futbolista argentino se encuentra en España, según confirmaron a este diario fuentes del Sporting de Lisboa. De hecho, el director general del equipo lisboeta, André Geraldes, ha estado unos días en Madrid pero no ha podido avanzar en la negociación. En este sentido, hay que calificar de significativa la información que publicaba el periódico portugués O´Jogo ayer, que aseguraba que el Sporting de Lisboa ha contactado recientemente con Vietto para pedirle una respuesta y el jugador le dijo que en unos días más comunicaría la decisión final. Este diario luso va más allá, y asegura que el equipo de Lisboa ya maneja alguna alternativa porque es perfectamente consciente de que con la aparición del Valencia puede perder al futbolista que prefiere seguir en la liga española y más si es para estar a las órdenes de Marcelino, que es el entrenador que mejor rendimiento le ha sacado desde que abandonó el Racing de Avellaneda argentino para probar suerte en el fútbol europeo. Con Marcelino en el Villarreal, Vietto marcó doce goles en la Liga y seis en competición europea.

El acuerdo entre el Sporting de Lisboa y el Atlético de Madrid contempla una opción de compra de 15 millones de euros para el equipo portugués, que paga por la cesión dos millones de euros que se descontarían de esos 15. A Vietto, el Sporting le paga 850.000 euros por media temporada. Eso sí, si el Valencia quiere fichar a Vietto tendrá que mejorar su oferta económica. Fuentes de la operación aseguraban a este diario que entre hoy martes y mañana miércles el futuro de Vietto puede quedar resuelto, el jugador decidiría si ficha por el Sporting de Lisboa o por el Valencia, de lo que se puede deducir que también ha habido contactos entre el Valencia y el Atlético de Madrid, porque si Vietto rechaza al Sporting es porque sabe que el acuerdo entre valencianistas y rojiblancos es factible. De hecho, solo falta el acuerdo entre los clubes para que se cierre la operación.