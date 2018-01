"Si no juegas al 200% no le ganas a nadie"

El portero y capitán del Valencia, Jaume Domènech, ha reconocido que el equipo no hizo en la primera parte lo que había trabajado en Paterna toda la semana y que, por contra, sí se vaciaron en la segunda. Como dijo el 'Gat', "si no juegas al 200% no le ganas a nadie". El de Almenara cree que la eliminatoria contra Las Palmas no está resuelta y obligará al equipo a hacer un buen partido en Mestalla.

Gol decisivo

Ha sido un gol que necesitábamos, podíamos haber hecho alguno más, pero hay que seguir trabajando y ganar en casa en la vuelta.

Mejor segunda parte

En la segunda parte el equipo se ha vaciado, hemos jugado bien al fútbol y creo que hemos merecido la victoria.

Mala primera mitad

En la primera parte no hicimos lo que estábamos haciendo lo que habíamos trabajado esta semana y no estábamos haciendo lo que toca, pero hemos reaccionado y hemos sacado un resultado positivo, pero no está resuelto, habrá que hacer un gran partido en la vuelta en Mestalla.

Llevabas el brazalete al revés

No estoy muy acostumbrado y no me doy cuenta de esas cosas...

El camino a seguir es el de la segunda parte

La verdad es que la primera parte no fue buena, pero hemos reaccionado a tiempo y hemos podido empatar al final del partido.

Hay que recuperar la humildad dijo Rodrigo

Es que en el fútbol si nos vas al 200% no le ganas a nadie.

¿Ya has felicitado a Neto por su paternidad?

Ahora lo haré porque me acabó de enterar, ahora todos los felicitaremos .