"Undiano podía haber pitado penalti"

Martín Montoya se quedó con las buenas sensaciones de la segunda parte frente a la UD Las Palmas, pero lamenta que Undiano Mallenco no pitara el claro penalti sobre Guedes

Resultado positivo en un partido complicado

Sí, un buen resultado pero con un poco de mal sabor de boca porque en la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones para poder materializar e incluso ganar. Hemos estado incómodos en la primera parte, no hemos hecho nuestro fútbol en algunos momentos. En la segunda mitad hemos atacado y podíamos haber ganado después de empatar.

La reacción del equipo en el segundo tiempo ha sido muy buena

La segunda parte es el claro ejemplo de lo que es el Valencia. Tenemos que salir a ganar, no tenemos que especular ni esperar a que nos ataquen, tenemos que ser nosotros.

El árbitro no ha pitado un penalti claro sobre Guedes

A mí me pilla un poco lejos pero se veía que podía haber pitado penalti pero sabemos que en campos rivales al final tiran más para los locales. Toca darlo todo en Mestalla.

En la primera parte los laterales estábais muy atrás. Más participación en la segunda

La primera parte nos ha costado más porque ellos han apretado mucho arriba y no nos dejaban apenas jugar. Ha sido una primera parte muy incómoda, no teníamos mucha salida, no era una parte para poder doblar porque te cogían a la contra. En la segunda parte teníamos más el balón y hemos creado más peligro.

El equipo tiene que volver a disfrutar

Ese es el camino que queremos retomar, es la senda que llevábamos. Esos partidos en los que marcábamos muchos goles, que atacábamos, que éramos el Valencia. El equipo no ha estado tan cómodo últimamente. Queremos estar arriba, el camino es el de las primeras jornadas, ser un equipo que sale a ganar siempre.