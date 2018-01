Marcelino habla emocionado del accidente

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del partido que su equipo va a disputar ante el Girona en Mestalla. Es la primera vez que el técnico asturiano habla en público tras el accidente automovilístico que sufrió el pasado 23 de diciembre tras atropellar a un jabalí mientras conducía su coche en el que viajaban su madre y su mujer. Estas son las palabras de Marcelino sobre el accidente antes de comenzar la rueda de prensa:

"Buenas tardes, antes de empezar a responder vuestras preguntas quería agradecer a todas las personas que se interesaron por la salud de mi familia y la mía a raíz del accidente del día 23. Recibí muchos mensajes y llamadas, siento no haber podido contestar a todos ellos como me hubiera gustado, pido perdón por eso. Quería agradecer a los médicos, enfermeras, auxiliares de los hospitales por la atención que tuvieron conmigo. Es de agradecer recibir tanto cariño y aprecio".

¿Cómo se encuentra física y anímicamente tras su accidente?

Físicamente me encuentro cada vez mejor, tengo dolores cervicales pero son de mínima importancia. Y mentalmente intentando pasar un momento complicado, ha pasado tiempo suficiente y miro hacia delante. Tres personas volvimos a nacer y estamos aquí.

¿Cuál es su visión sobre el fichaje de Vietto?

Nosotros fuimos haciendo una valoración de una situación de la plantilla y lo que nos espera de competición. Ante algunos problemas a nivel físicos que arrastran nuestros delanteros creíamos que era demasiado arriesgado quedarnos con tres delanteros hasta final de curso. Valoramos varias posibilidades, surgieron algunos nombres y como ya os dije, este mercado es muy complicado. Si decidíamos incorporar algún jugador siempre tendríamos como razones principales el conocimiento del idioma y de la competición. Con Lucho se dan ambas situaciones. Se daban circunstancias propicias, esperemos que nos ayude, estamos seguros de que nos dará una mayor competitividad y eficacia en la zona de ataque.



¿Cómo fue ese accidente?

Es difícil para mí pero es tan sencillo como que vamos por una autopista de peaje por una cuestión de seguridad y de repente ves algo delante, chocas y todo lo posterior es complicado. Afortunadamente estamos aquí los tres. Fue una desgracia pero tuvimos suerte en el desenlace, hasta que el coche paró. Nos salvó la vida y sobre todo de tener lesiones más importantes.

¿Qué espera del partido ante el Girona?

Esperamos un equipo tremendamente intenso, corren como diablos, tienen muy buenos números y nos van a exigir estar muy atentos en cualquier situación del juego. A la hora de atacar tienen una idea clara y a la hora de defender se mueven prácticamente con cinco defensas. Es algo diferente a lo que solemos encontrarnos. Necesitamos más acierto en las áreas de lo que hemos tenido en los últimos partidos.

¿Qué regalo espera de Reyes?

Los Reyes ya me han regalado bastante, han venido anticipados. Ganar el próximo partido.

¿Qué le parece la cláusula de Messi para quedar libre si se independiza Cataluña?

Si ellos creen que deben de firmar esa cláusula son los máximos protagonistas, yo no tengo nada que opinar al respecto.

Rodrigo dijo que el equipo debe volver a los orígenes, recuperar la humildad.

Creo que los resultados merecen un análisis un poco más profundo, no creo que los rivales hayan tomado la medida al Valencia, se ha unido que hemos perdido eficacia en las áreas. Debemos exigirnos más. En el segundo tiempo en las palmas generamos juego suficiente para haber ganado. El día del Villarreal fuimos muy superiores salvo en resultado. La humildad siempre debe estar presente, no debemos de perderla nunca porque nos va a llevar a errores en concreto esta palabra que engloba muchos valores. Si la dice Rodrigo estoy absolutamente de acuerdo. La debemos conservar siempre en su máxima expresión.

¿Sigue el Valencia atento al mercado?

Para mí lo más importante es el partido de mañana, el mercado está abierto y nosotros como debe es una obligación para el Valencia estar atentos a cualquier situación que se produzca y que pueda aumentar el nivel competitivo del equipo. No puedo asegurar que vengan más futbolistas pero no puedo afirmar que no van a venir. Es evidente que en algunas posiciones, si surgiera ese jugador que nos da un plus sí que lo incorporaríamos.

¿Cómo están Carlos Soler y Murillo?

No sabría decir cuando se pueden incorporar, ambos evolucionan favorablemente. La lesión de Carlos es más grave de lo que se creía en un principio. Nosotros pudimos evitar esa gravedad porque jugó un partido con cierta limitación. Son circunstancias que pasan y hay que ver. Es simplemente un esguince, no hay rotura de nada. Es un esguince fuertes y que implica algo que no sé deciros. La evolución de Murillo es francamente favorable, ha habido dos intervenciones quirúrjicas.

¿Podría decir qué posiciones concretas le gustaría reforzar?

No, porque encarezco el mercado. Es ponerse en situaciones de dificultad. Qué nos puede pasar. Tenemos que evitar riesgos. Intentaremos ver y si surgen. Si hay alguna incorporación más, que es difícil, serán muy pocas.

¿Cómo está encajando el equipo esta dinámica no tan positiva?

Bien, los noto igual que siempre. Analizamos por qué se nos van los puntos. Hay un componente de acierto y suerte que antes teníamos a favor y ahora no. Nos falta una continuidad en todos los aspectos del juego. En ello estamos. En situaciones como la del último partido en casa o la de Las Palmas se vio, hicimos merecimientos para ganar.

¿Qué necesita Vietto para ser el que fue?

Tuvo una aparición muy brillante, era un chico muy joven que venía a una liga muy competitiva. Estuvo en el Atlético, donde jugó muchos partidos pero le ha faltado gol. En Sevilla el porcentaje de minutos con goles es bastante bueno. El Atleti es uno de los equipos más importantes del mundo en los últimos años y creo que le ha faltado gol en momentos puntuales, que aumenta la confianza, la seguridad y te garantiza tener más minutos.