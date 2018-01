¿Qué piensa Marcelino de Nacho Vidal?

Marcelino García Toral ha dado su primera rueda de prensa del año y en ella ha hablado de muchos temas de interés, entre los que están su accidente la noche del accidente del 24 de diciembre y la situación de Nacho Vidal en el Valencia,

Esto ha contestado Marcelino a la pregunta sobre el canterano:

Nacho Vidal no juega en Liga desde el 15 de octubre, ¿sucede algo con él?

Es muy posible que juegue mañana, esto es el Valencia. El Valencia no espera. Intentamos tomar decisiones justas desde la reflexión y el equilibrio para poner a los mejores jugadores en el campo. Jugó en Copa los dos partidos, tuvo alguna participación en Liga y mañana va a volver a jugar. No ha jugado nada extraño. El nivel de exigencia del Valencia es muy alto y tenemos que intentar poner a los mejores.