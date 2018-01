El Valencia blinda a una de las joyas de la Academia

El Valencia CF ha llegado a un principio de acuerdo para renovar y blindar al delantero internacional sub´17 Jordi Escobar. El club tiene muchas esperanzas depositadas en este joven futbolista de 15 años que sigue la estela de Carlos Soler, Toni Lato, Ferran Torres o Kangin Lee y apunta al primer equipo en un futuro a medio-corto plazo. El catalán, que acaba contrato el 30 de junio de 2019, es el siguiente de esa nómina de elegidos. Es por esa razón por la que el Director General del Valencia ha querido llevar las negociaciones a título personal durante los últimos meses.

Mateu Alemany ha sido el encargado de convencer personalmente al canterano. Lo ha hecho ofreciéndole un proyecto deportivo con salto inmediato al Juvenil A de División de Honor -empezó la temporada en el Cadete A-, dinámica de Mestalla en pretemporada y proyección de primer equipo en función de su rendimiento. Una apuesta deportiva que Jordi ha valorado por delante de las poderosas ofertas económicas de grandes clubes del fútbol europeo que el jugador tenía encima de la mesa. Los últimos flecos de la operación se cerraron ayer y hoy está previsto que estampe su firma como nuevo jugador del Valencia por las próximas cuatro temporadas. Mateu Alemany ha evitado su salida. Jordi Escobar continúa hasta 2022.

Muchos son los equipos ´top´ que han llamado a la puerta de Jordi Escobar en los últimos meses y más después de que el futbolista haya sido convocado con la selección española sub´17 con solo 15 años. Es el más joven de la Rojita, juega de delantero y ese cartel de presentación no ha pasado desapercibido para las secretarías técnicos del viejo continente. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City y Arsenal, entre otros, lo han seguido de cerca. Especialmente los blancos. De hecho, hasta con alguno de ellos se han mantenido reuniones con el entrenador del primer equipo. Mateu, sin embargo, ha estado rápido y, tal y como publicó Superdeporte el pasado 26 de diciembre de 2017, pronto entabló conversaciones con su agente para evitar su salida del club blanquinegro.

Algo que ha conseguido como el propio Alemany prometió en la última Junta General de Accionistas.«Vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub´17, que es muy doloroso que un jugador valenciano -Abel Ruiz o Víctor Chust- deja el Valencia y se va a otro equipo». Dicho y hecho. La apuesta de Mateu por Ferran ha motivado a muchos canteranos y la continuidad de Escobar es la prueba evidente. Jordi llegó a la ciudad deportiva de Paterna de la mano de Rufete. Es alto, rápido, habilidoso con los pies, asiste y tiene gol. Además, su polivalencia le permite partir desde la banda. No podía escaparse.

También firma el hermano

Hoy también está previsto que se firme en las oficinas del club la renovación de su hermano Ismael Escobar, canterano del Cadete B del Valencia y que está temporada de la mano de Manuel Ruz está creciendo como central y sobre todo como mediocentro defensivo.